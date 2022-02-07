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Безпека в Європі та Україні: головні теми на переговорах Макрона та Путіна у Москві

Юля Захарченко редакторка стрічки
Эммануаль Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон приїхав у Москву, щоб провести зустріч з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Серед головних тем – нарощування військ РФ біля кордонів України.

За даними українських ЗМІ, переговорили розпочалися 7 лютого о 17.30 за київським часом. Політики зустрілися у будівлі Кремля, дотримуючись соціальної дистанції через Covid-загрозу.

Володимир Путін

Макрон переконаний, що розмова з Путіним може сприяти деескалації ситуації на кордонах України. Очільник Кремля зазначив, що у сторін з’явилося багато тем, які варто обговорити.

Президент Франції наголосив на необхідності спільних дій, які сприятимуть уникненню війни в Європі. На думку Макрона, діалог може допомогти гарантувати безпеку жителів різних країн.

Перед переговорами Макрон сказав, що безпека та суверенітет України не можуть стати компромісом для ослаблення будь-якої європейської держави.

Українські ЗМІ стверджують, що 8 лютого президент Франції прилетить в Україну, де проведе зустріч з главою країни Володимиром Зеленським. Проте офіційних заяв з Офісу президента щодо зустрічі не оприлюднювали.

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Фото: Dreamstime, Depositphotos

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