Президент США Джо Байден знову провів переговори з очільником Франції Еммануелем Макроном через ситуацію на кордоні з Україною.

Лідери обговорили поточні дипломатичні зусилля та методи стримування у відповідь на продовження військового нарощування Росії на кордонах України.

– Сторони підтвердили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, – наголосили в Білому домі.

Як уточнили в прес-службі, Джо Байден та Еммануель Макрон зауважили, що їхні команди залишатимуться на зв’язку та продовжуватимуть консультації з союзниками та партнерами, зокрема з Україною.

Нагадаємо, що президенти США та Франції мали телефонну розмову чотири дні тому. Тоді вони узгоджували координацію дипломатії й підготовку до серйозного економічного реагування в разі подальшого вторгнення Росії до України.

3 лютого Еммануель Макрон провів спершу переговори з російським президентом Володимиром Путіним, а після того зателефонував президенту України Володимиру Зеленському.

Як уточнив глава держави, діалог з Еммануелем Макроном був зосереджений на протидії викликам безпеки та активізації мирного процесу в межах Нормандського формату.

Сьогодні, 7 лютого, президент Франції Еммануель Макрон проведе в Росії переговори з очільником РФ Володимиром Путіним, а у вівторок, 8 лютого, в Україні зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

Джерело: White House

Фото: White House