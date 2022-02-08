Канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовився прямо підтримати президента США Джо Байдена щодо газопроводу Північний потік — 2. Про це повідомляє телеканал CNN.

Під час пресконференції після зустрічі в Овальному кабінеті Байден прямо заявив, що проєкт не буде реалізований, якщо Росія вторгнеться в Україну. За словами високопосадовців адміністрації, саме ця позиція була ключовим моментом обговорення з новим урядом Шольца.

Але сам Шольц навіть відмовився назвати проєкт під час пресконференції і відмовився брати на себе зобов’язання зупинити запуск трубопроводу, якщо Росія зважиться на вторгнення в Україну.

В інтерв’ю CNN Шольц повторив свою обіцянку залишатися на стороні США, але при цьому не роз’яснював своїх намірів щодо проєкту Північного потоку-2.

– Всі кроки, які ми зробимо, ми робитимемо разом. Ви можете бути абсолютно впевнені, що Німеччина буде робити спільні кроки з усіма своїми союзниками і особливо США… Я говорю нашим американським друзям, що ми будемо єдині. Ми діятимемо разом, — сказав Шольц.

Як повідомляє CNN, трубопровід Північний потік — 2, який транспортує російський природний газ дном Балтійського моря до Німеччини, минаючи Україну, підкреслює скрутне становище Шольца у протидії Росії. Німеччина дуже залежить від російських енергоносіїв, що ускладнює накладення суворих санкцій без ризику бути відключеними від нафти та газу в холодні зимові місяці.

Сполучені Штати виступають проти будівництва трубопроводу та чітко заявили, що проєкт зупинять, якщо Путін вирішить вдертися до України.

– Якщо Росія вторгнеться, а це означає, що танки чи війська знову перетнуть кордон України, то Північного потоку-2 більше не буде. Ми покладемо цьому кінець, — заявив Байден у понеділок.

Проте Шольц відмовився уточнити, що він готовий зробити, щоб зупинити Північний потік — 2, заявивши лише, що Німеччина зробить ті самі кроки, що й США, щоб покарати Росію.

На запитання журналіста CNN про те, чи означає, що Шольц готовий “висмикнути виделку” з Північного потоку-2, Шольц прямо не відповів:

Як я вже сказав, ми діємо разом. Ми абсолютно єдині і не будемо робити різних кроків. Ми будемо робити ті самі кроки, і вони будуть дуже і дуже важкими для Росії. Там мають це зрозуміти.

Раніше повідомлялося, що російський газовий монополіст Газпром створив дочірню компанію в Німеччині для сертифікації газопроводу Північний потік-2.