У понеділок, 7 лютого, президент Франції Емманюель Макрон зустрівся в Москві з російським лідером Володимиром Путіним. Темами зустрічі була ситуація довкола України та безпека в Європі. Водночас увагу користувачів мережі привернув довжелезний стіл, за яким вели переговори президенти.
Зустріч відбувалася в Кремлі та тривала майже шість годин, завершившись пізно ввечері. Судячи з фото, президенти сиділи навпроти один одного за довгим білим овальним столом: Макрон – з одного краю, Путін – з іншого.
У російських ЗМІ публікують інформацію, що довжина цього столу складає п’ять метрів. Зазначається, що під час нещодавнього візиту до Москви прем’єр Угорщини Віктор Орбан повідомив журналістам, що ще ніколи в житті не сидів за таким довгий столом.
Згодом прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков пояснював такий формат спілкування коронавірусними обмеженнями.
Тим часом мережу заполонили меми та фотожаби на зустріч Макрона з Путіним, центральним об’єктом яких став той самий овальний стіл.
Офіційні фото з переговорів оприлюднила прес-служба Кремля. Ось як це виглядало:
Дехто з користувачів пожартував, що під час переговорів була хоча б дотримана соціальна дистанція:
Інші, коментуючи дистанцію між президентами за столом переговорів, писали, що “навіть російські війська знаходяться ближче до українських кордонів”. Користувачі мережі жартують, що Путіну, мабуть, довелося просити Макрона надіслати свої репліки в письмовій формі або ж зателефонувати, оскільки через таку дистанцію нічого не було чути:
Хтось знайшов аналогії у кінематографі, публікуючи для порівняння кадри зі столами з кінострічок та мультфільмів:
Putin ???????? Vs Macron ???????? pic.twitter.com/xOUENsPF8X
— Meta News (@MetaNewsTR) February 8, 2022
If he wasn’t already a Bond villain Putin now boasts a Stromberg-style table. The question is has he got sharks and a hidden gun as well? #Putin #Macron pic.twitter.com/8hCAdGOtNr
— Greg Hall (@gregarticles) February 7, 2022
putin macron ???? ????
Bugs bunny yosemite sam table ???? #Macron #Putin #Macronpoutine https://t.co/A9hZjQbduP https://t.co/u9ZkBw7NVQ pic.twitter.com/cKotra96mS
— Maslah cade (@Maslahcade14) February 7, 2022
#putinmacron #MacronPutin #Putin #UkraineCrisis
My first meme. #memesdaily #MemeContest pic.twitter.com/W2vyVwbKvf
— Zarina Zabrisky (@ZarinaZabrisky) February 7, 2022
I thought I’d seen this before. In #Batman.#Putin #Macron #Ukraine #Russia #NATO pic.twitter.com/RsySyKdSC7
— The Last Linda (@TheLastLinda) February 7, 2022
I think we all remember how this turned out for Stromberg.
#007 #TheSpyWhoLovedMe #Macron #Putin pic.twitter.com/iTO2IgnboW
— Jon Hancock (@BigJackBrass) February 7, 2022
Інші порівнювали дистанцію між Макроном та Путіним із відстанню від Землі до Місяця:
Putin Vs Macron @KremlinRussia_E @EmmanuelMacron ???????????? pic.twitter.com/yV47lOsSYw
— abdullah tırınk (@abdullahtirink) February 7, 2022
Користувачі знаходили для Путіна нове “місце” в залі, де проходили переговори, навмисне подовжували і так довгий стіл, та припускали, чим могли за ним займатися лідери Франції та РФ протягом більш ніж п’яти годин (наприклад, грали в бадмінтон чи аерохокей).
Були й інші не менш цікаві припущення:
Putin Vs. Macron ▶ On! pic.twitter.com/9MKPv4IPX9
— Eʟ_TʏʟERDURᴅEN™ (@El__TylerDurden) February 8, 2022
Дехто жартував, що Макрон та Путін могли використати стіл у Кремлі як гойдалку:
Everything you need to know about the #Macron – #Putin meeting pic.twitter.com/h6TQ4VHkYP
— ????????. Gonzo ☮ (@rom_benchev) February 8, 2022
This is going to be a GIF of the year!#Putin #Macron #Ukrainekrise pic.twitter.com/WTBFQH6Fnt
— Saeed Bagheri (@SBagheriLAW) February 8, 2022
Користувачі виявили креатив та додавали власні репліки на фото вчорашньої зустрічі:
Непоодинокими є жарти на тему, що Макрону знадобився мегафон, щоб докричатися до Путіна зі свого краю столу:
— Illuminati Reptilien (@IllumiReptilien) February 7, 2022
Путіна та Макрона порівняли із сімейною парою, яка вже тривалий час перебуває в шлюбі або ж знаходиться в процесі розлучення. Користувачі також пожартували про “відносини на відстані”:
Є й жарти, що Макрон “боїться, що Путін поцілує його в живіт”, тому переговори проходили за таким довгим столом (так, ще в 2006 році президент РФ поцілував хлопчика в живіт під час однієї із зустрічей).
Інші користувачі звернули увагу на наявність у приміщенні, де проходила зустріч, бактерицидного опромінювача:
Not only has #Kremlin imposed strict social distancing rules during the #Putin–#Macron meeting but installed a bacterial recirculator-irradiator in the room. Take a closer look. pic.twitter.com/l4zUKYB7uI
— Misha Komadovsky (@komadovsky) February 8, 2022
Подвиньте поближе бактерицидный облучатель к столу, вдруг Макрон чихнёт!!!! pic.twitter.com/hCrSETXZvR
— главное – не спалиться (@NostroGatto) February 7, 2022
Лунали й припущення, що довжина стола демонструє ступінь геополітичної напруги довкола України, а також відстань, на якій, на думку Путіна, НАТО має знаходитися від Росії:
Дехто ж припустив, як могла б проходити приватна зустріч Макрона та Путіна: