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Мегафон та гойдалка: довжелезний стіл переговорів Макрона і Путіна викликав шквал мемів у мережі

Юлія Соколова редакторка стрічки
зустріч Путіна і Макрона

У понеділок, 7 лютого, президент Франції Емманюель Макрон зустрівся в Москві з російським лідером Володимиром Путіним. Темами зустрічі була ситуація довкола України та безпека в Європі. Водночас увагу користувачів мережі привернув довжелезний стіл, за яким вели переговори президенти.

Зустріч відбувалася в Кремлі та тривала майже шість годин, завершившись пізно ввечері. Судячи з фото, президенти сиділи навпроти один одного за довгим білим овальним столом: Макрон – з одного краю, Путін – з іншого.

У російських ЗМІ публікують інформацію, що довжина цього столу складає п’ять метрів. Зазначається, що під час нещодавнього візиту до Москви прем’єр Угорщини Віктор Орбан повідомив журналістам, що ще ніколи в житті не сидів за таким довгий столом.

Згодом прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков пояснював такий формат спілкування коронавірусними обмеженнями.

Тим часом мережу заполонили меми та фотожаби на зустріч Макрона з Путіним, центральним об’єктом яких став той самий овальний стіл.

Офіційні фото з переговорів оприлюднила прес-служба Кремля. Ось як це виглядало:

зустріч Путіна і Макрона

Дехто з користувачів пожартував, що під час переговорів була хоча б дотримана соціальна дистанція:

Інші, коментуючи дистанцію між президентами за столом переговорів, писали, що “навіть російські війська знаходяться ближче до українських кордонів”. Користувачі мережі жартують, що Путіну, мабуть, довелося просити Макрона надіслати свої репліки в письмовій формі або ж зателефонувати, оскільки через таку дистанцію нічого не було чути:

Хтось знайшов аналогії у кінематографі, публікуючи для порівняння кадри зі столами з кінострічок та мультфільмів:

Інші порівнювали дистанцію між Макроном та Путіним із відстанню від Землі до Місяця:

Користувачі знаходили для Путіна нове “місце” в залі, де проходили переговори, навмисне подовжували і так довгий стіл, та припускали, чим могли за ним займатися лідери Франції та РФ протягом більш ніж п’яти годин (наприклад, грали в бадмінтон чи аерохокей).

Були й інші не менш цікаві припущення:

 

Дехто жартував, що Макрон та Путін могли використати стіл у Кремлі як гойдалку:

Користувачі виявили креатив та додавали власні репліки на фото вчорашньої зустрічі:

Непоодинокими є жарти на тему, що Макрону знадобився мегафон, щоб докричатися до Путіна зі свого краю столу:

Путіна та Макрона порівняли із сімейною парою, яка вже тривалий час перебуває в шлюбі або ж знаходиться в процесі розлучення. Користувачі також пожартували про “відносини на відстані”:

Є й жарти, що Макрон “боїться, що Путін поцілує його в живіт”, тому переговори проходили за таким довгим столом (так, ще в 2006 році президент РФ поцілував хлопчика в живіт під час однієї із зустрічей).

Інші користувачі звернули увагу на наявність у приміщенні, де проходила зустріч, бактерицидного опромінювача:

Лунали й припущення, що довжина стола демонструє ступінь геополітичної напруги довкола України, а також відстань, на якій, на думку Путіна, НАТО має знаходитися від Росії:

Дехто ж припустив, як могла б проходити приватна зустріч Макрона та Путіна:

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