Президент Росії Володимир Путін, вживши фразу про “красуню”, процитував рядки з пісні про зґвалтування та некрофілію.

На це звернуло увагу американське видання Business Insider.

Фразу про “красуню” господар Кремля озвучив напередодні після переговорів із президентом Франції Емманюелем Макроном.

Виступаючи на пресконференції, Путін коментував виконання Мінських домовленостей та заявив про необхідність “розмовляти з представниками Донбасу”. Глава РФ наполягав на виконанні домовленостей на його умовах, а також звернувся до української влади зі словами: Подобається, не подобається – терпи, моя красуне (дослівно – Нравится, не нравится – терпи, моя красавица).

Ця фраза фактично є цитатою з пісні російського панк-рок гурту Красная плесень під назвою Чтобы гость не уходил. Тільки у пісні замість слова “терпи” вживається “спи”: Нравится, не нравится – спи моя красавица.

У пісні ліричний герой використовує цю фразу після здійснення над героїнею насильницьких дій сексуального характеру. На це й звернуло увагу видання Business Insider. У статті зазначається, що в пісні йдеться про зґвалтування та некрофілію.

– Президент Володимир Путін процитував панк-рок пісню про зґвалтування та некрофілію, щоб продемонструвати, чого Росія хоче від України… Текст пісні прямо натякає на зґвалтування та некрофілію. Тим самим Путін дав зрозуміти, що хоче, щоб Україна погодилася на його вимоги без боротьби, – пише видання.

Варто зазначити, що прессекретар господаря Кремля Дмитро Пєсков у коментарі російським ЗМІ заявив, що Путін начебто не знайомий із творчістю гурту Красная плесень, а фраза про “красуню”, найімовірніше, “взята з фольклору”.

Сьогодні на фразу Путіна відреагував президент України Володимир Зеленський. Український лідер відповів главі РФ російською мовою, щоб той зрозумів відповідь.

– Україна справді красуня. А з приводу “моя”, то тут вже невеликий перебір. Щодо “терпи, моя красуне”, я вважаю, що Україна дуже терпляча, тому що це мудрість, це важливо не тільки для України, а й для всієї Європи, і дуже важливо для росіян. Тому що від нашого терпіння залежить ескалація з іншої сторони. Ми захищаємо свою країну, ми на своїй території, – наголосив Зеленський.

Такий коментар він дав під час пресконференції у Києві за підсумками переговорів з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про ключові заяви Зеленського та Макрона, які пролунали під час спілкування з журналістами, – читайте в матеріалі.

Джерело: Business Insider, Эхо Москвы