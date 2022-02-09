Тривалий час немислима для європейців війна виявилася можливою через українську кризу.

Опитування аналітичного центру Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR) у Німеччині, Фінляндії, Франції, Італії, Польщі, Румунії та Швеції показують: більшість вважає, що Росія вторгнеться в Україну наприкінці цього року. Така думка поширена особливо у країнах Східної Європи; у Німеччині щонайменше 52% припускають, що Росія нападе на Україну.

Щонайменше 60% опитаних згодні, що у разі вторгнення НАТО чи ЄС мають захищати Україну.

73% респондентів у Польщі вважають вторгнення РФ до України ймовірним. Так думають 64% жителів у Румунії, 55% у Швеції, 52% у Німеччині, 51% у Франції та Італії, і 44% у Фінляндії.

У Польщі з історичних та географічних причин респонденти розглядають перспективу російського вторгнення як екзистенційну кризу.

У Франції та Швеції люди старше 60 років схильні вважати, що вторгнення відбудеться.

У Румунії, Італії, Німеччині та Фінляндії військові дії найбільше турбують наймолодше покоління — людей, що народилися після закінчення холодної війни.

Як показало опитування ECFR, проведене наприкінці минулого року, донедавна більшість європейців припускали, що будь-яка можлива холодна війна буде конфронтацією між США та Росією чи Китаєм. Європейці були б спостерігачами, а не учасниками цього конфлікту.

Дійсно, коли почалося нарощування російських військ уздовж кордонів з Україною, у ЗМІ було багато припущень про те, що європейцям насправді байдуже до кризи, зазначають у ECFR. І останнє опитування ECFR показує, що це припущення було хибним.

Майже у всіх опитаних країнах більшість респондентів вважають НАТО найбільш підходящою організацією для захисту України.

При цьому респонденти у Франції, Швеції та Фінляндії здебільшого довіряють у цьому питанні ЄС. Швеція та Фінляндія – єдині опитані країни, які не входять до НАТО.

У Швеції 30% респондентів радіють тому, що їхня країна не є членом НАТО, а 33% кажуть, що це погано; у Фінляндії ці цифри становлять 35% та 25% відповідно.

Водночас французькі та німецькі респонденти найменше з усіх національних груп довіряють здатності ЄС захистити своїх громадян.

Тоді як 65% поляків вважають, що Польща має стати на захист України, серед респондентів у Фінляндії, Італії та Німеччині переважає думка, що їхні власні країни не повинні цього робити.

Але навіть у Польщі більше респондентів називають головними захисниками України ЄС (80%) та НАТО (79%), а не власну країну.

Крім того, у Польщі (66%) та Швеції (52%) більшість респондентів переконані, що Велика Британія має стати на захист України.

У Німеччині найбільшу готовність захищати Україну висловлюють прихильники лівоцентристських партій в уряді, а не Християнсько-демократичного союзу (ХДС).

У Франції прихильники президента Еммануеля Макрона та його правоцентристської суперниці Валері Пекресс хочуть, щоб Франція захищала Україну.

В Італії прихильники Демократичної партії найбільше (55%) хочуть, щоб їхня країна стала на захист України, але 40% прихильників партії дотримуються протилежної думки.

Загалом, на думку експертів, “президента Росії має здивувати те, що більшість європейців готові захищати Україну”.

Яку зброю та від яких країн отримувала Україна – читайте в матеріалі.

Джерело: ECFR