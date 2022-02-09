У Фінляндії глава парламентського комітету із закордонних справ Міка Ніікко заявив про відставку після коментаря у Twitter щодо членства України в НАТО, що суперечить позиції країни.

Коментуючи твіт політика Рейо Тоссавайнена, Міка Ніікко зауважив, що “президенту Франції Еммануелю Макрону слід прямо сказати, що Україна не може стати членом НАТО“.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja @mikaniikko (ps.) linjaus on käsittämättömän ajattelematon ja varomaton. Hänen asemassaan pitäisi edistää Suomen, ei perussuomalaisten kantaa. — Joonas Könttä (@joonaskontta) February 8, 2022

Слова глави парламентського комітету зумовили чималий розголос.

Так, зокрема, депутат Йонас Контта обурився “неймовірно бездумними та нерозсудливим” коментарем Міки Ніікко та зазначив, що його позиція повинна відповідати позиції Фінляндії.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja @mikaniikko (ps.) linjaus on käsittämättömän ajattelematon ja varomaton. Hänen asemassaan pitäisi edistää Suomen, ei perussuomalaisten kantaa. — Joonas Könttä (@joonaskontta) February 8, 2022

Згодом Міка Ніікко виправив свій коментар:

– Звичайно, я вважаю, що кожна незалежна держава має право подавати заявку на членство в НАТО. Наразі членство України в НАТО, на моє переконання, є нереальним. Для зниження напруги важливо продовжувати діалог та зменшити залякування, – написав Міка Ніікко.

Також він зазначив, що необережно сформулював свою думку в твіті і, ясна річ, захищає суверенітет України та зовнішню політику Фінляндії.

– Мене принципово турбує, чи вдасться дипломатії уникнути повномасштабної війни, – сказав він.

Покинути посаду Міка Ніікко збирається під час засідання комітету 10 лютого. Його замінити має депутат Юссі Галла-аго.

Джерело: Mika Niikko, Joonas Könttä

Фото: Niikko Mika