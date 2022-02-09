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Маємо скоординовані зусилля – Білий дім про заяви Байдена та Шольца про ПП-2

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Маємо скоординовані зусилля – Білий дім про заяви Байдена та Шольца про ПП-2

США та Німеччина працюють злагоджено, а їхні зусилля щодо стримування російської агресії скоординовані.

Так речниця Білого дому Джен Псакі відповіла на запитання журналістів, чому канцлер Німеччини під час пресконференції в Овальному кабінеті прямо не підтримав президента Сполучених Штатів Джо Байдена щодо заморожування Північного потоку-2.

– Ви чули, як президент дуже чітко сказав, що в разі подальшого вторгнення Росії до України Північного потоку-2 більше не буде, і ми покінчимо з ним.

Канцлер Німеччини також повідомив, що ми дуже скоординовані в наших зусиллях, – зазначила Джен Псакі.

За словами прессекретарки Білого дому, сторони надають перевагу проводити переговори дипломатичним шляхом.

Крім того, вона наголосила, що Північний потік-2 наразі не працює.

– Ми згодні, що газопровід є важелем впливу на президента Володимира Путіна та росіян. Німецькі регулятори призупинили сертифікацію трубопроводу. І ми дуже чітко говорили і приватно, і публічно про те, що сертифікації не буде, якщо Росія вторгнеться, – уточнила речниця Білого дому.

7 лютого президент США Джо Байден зустрічався в Білому домі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, щоб обговорити російську агресію щодо України.

Згодом під час пресконференції Байден чітко заявив, що проєкт Північний потік-2 не буде реалізований, якщо Росія вторгнеться в Україну.

Натомість Олаф Шольц навіть відмовився назвати проєкт, але згодом у коментарі журналістам запевнив, що залишатиметься на боці США.

Джерело: White House

Фото: Getty Images

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