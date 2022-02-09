Папа просить молитися про успішність переговорів у нормандському форматі

Папа Римський Франциск подякував усім, хто у спеціальний день 26 січня разом із ним молився за мир в Україні.

– Хочу подякувати всім людям та спільнотам, які 26 січня об’єдналися у молитві за мир в Україні. Не припиняйте просити Бога про мир, щоб напруга і загроза війни були подолані шляхом серйозного діалогу, і щоб цьому сприяли також і переговори в нормандському форматі. Не забувайте: війна – це безумство! – сказав понтифік на зустрічі з паломниками.

Папа нагадав, що 11 лютого відзначатиметься Всесвітній день хворого, закликавши молитися за хворих, їхніх родичів, медичних працівників, капеланів та всіх, хто доглядає хворих.

– Хочу згадати всіх наших хворих та побажати, щоб усім було забезпечено медичне лікування та духовний супровід, – сказав Франциск.

Два тижні тому, 26 січня, у день молитви про мир Папа Римський Франциск провів спеціальну службу за Україну та закликав увесь світ помолитися за мир у нашій країні.

До паломників Папа звернувся різними мовами і просив благати Господа, щоб українська земля змогла побачити розквіт братерства та подолати рани, страхи.

Джерело: Vatican