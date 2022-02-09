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У Польщі з’явилися Війська оборони кіберпростору: чим вони займатимуться

Юлія Соколова редакторка стрічки
У Польщі з’явилися Війська оборони кіберпростору: чим вони займатимуться

У Польщі створили новий компонент збройних сил – Війська оборони кіберпростору.

Відповідне оголошення зробив міністр національної оборони країни Маріуш Блащак.

За його словами, нові війська здійснюватимуть розвідувальні, оборонні, а також активні наступальні дії в кіберпросторі.

– Офіційно створено командування компоненту Військ оборони кіберпростору. Вони є регулярною армією, яка має як оборонні, розвідувальні, так і наступальні можливості, – наголосив Блащак.

Вони будуть інтегровані з Національним центром безпеки кіберпростору, який з’явився в Польщі в 2019 році в рамках посилення заходів у сфері кібербезпеки. Тепер цей центр стане науковою базою для новостворених військ.

Блащак зазначив, що створення новий військ дозволить посилити опір Польщі новим кібернападам.

– Ми добре усвідомлюємо той факт, що в ХХІ столітті кібератаки стали одним із інструментів агресивної політики, зокрема й нашого сусіда (Росії, – Ред.). Тому ці можливості є фундаментальними та вирішальними для збройних сил Польщі, – заявив міністр.

Завдяки появі нового військового компонента Польща зможе гарантувати вищий рівень безпеки в кіберпросторі. Маріуш Блащак розпочав цей процес у лютому 2019 року, затвердивши відповідну Концепцію організації та функціонування Військ оборони кіберпростору.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про план реалізації Стратегії кібербезпеки України. В цьому документі кіберпростір визнано одним із можливих театрів воєнних дій. Крім того, стратегія визначає наявні та потенційно можливі кіберзагрози. Росію в документі визначено як одне з основних джерел загроз національній та міжнародній кібербезпеці.

Крім того, в Україні на тлі нещодавньої атаки хакерів на ряд сайтів держструктур, яка відбулася в ніч на 14 січня, планують провести навчання з кібербезпеки.

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Джерело: Польське радіо, PAP

Фото: Depositphotos

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