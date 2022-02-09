Каліфорнійська черниця рік проведе у в’язниці за крадіжку $835 000 з початкової школи. Гроші жінка витрачала на азартні ігри та відпочинок.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

80-річна Мері Маргарет Кройпер, яка визнала себе винною у шахрайстві та відмиванні грошей протягом 10 років, коли вона була директором католицької школи Сент-Джеймс, попросила суддю не відправляти її до в’язниці.

– Я згрішила, я порушила закон, і я не маю виправдань. Мої дії були порушенням моїх обітниць, моїх заповідей, закону і насамперед священної довіри, яку багато хто поклав на мене. Я глибоко шкодую про біль та страждання, яких я завдала стільком людям, — сказала Кройпер у суді.

У листах, відправлених до суду, більшість батьків та учнів просили, щоб вирок Кройпер був м’яким, хоча деякі вимагали, щоб вона отримала максимальне покарання.

За даними прокуратури, черниця витрачала гроші на особисті потреби, наприклад на відпустку на озері Тахо та у Лас-Вегасі.

Так, у період з 2008 до 2018 року вона забирала пожертвування, плату за навчання та збори для оплати особистих витрат на азартні ігри в казино. За словами прокурорів, у католицькій школі Сент-Джеймс не вистачало грошей на нові книги, шкільне приладдя або екскурсії, а гроші, вкрадені Кройпер, могли бути використані для оплати навчання 14 учнів протягом 10 років.

Окружний суддя Отіс Райт взяв до уваги те, що Мері Маргарет Кройпер вже понад 60 років служить монахинею, також її вік і відсутність кримінального минулого.

Він засудив Кройпер до року та одного дня ув’язнення замість двох років, які просила прокуратура. Черниця також має сплатити школі понад 800 000 доларів компенсації.