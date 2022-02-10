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Білий дім відповів на слова Путіна “терпи, красуне”: Такі жарти викликають обурення

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Білий дім відповів на слова Путіна “терпи, красуне”: Такі жарти викликають обурення

В адміністрації президента США заявили, що будь-які жарти про зґвалтування викликають обурення. Про це на брифінгу сказала речниця Білого дому Джен Псакі.

Так, 7 лютого президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном заявив, що президенту України не подобається жоден пункт Мінських домовленостей щодо врегулювання воєнної ситуації на Донбасі:

Подобається, не подобається – терпи, моя красуне. Треба виконувати.

Президент України Володимир Зеленський на слова Путіна сказав, що це перебір і що “в терпінні – мудрість”. Пізніше ЗМІ писали, що ці слова Путін взяв із пісні про зґвалтування та некрофілію.

На брифінгу у Білому домі журналіст зазначив, що слова президента Володимира Путіна багато хто сприйняв як жарт про зґвалтування, адресований Україні.

– Я б сказала, що будь-який жарт про зґвалтування напевно викличе обурення у всіх в цьому уряді, незалежно від того, чи то з вуст американського чиновника, чи іноземного чиновника, – відповіла Джен Псакі.

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Джерело: White House

Фото: Getty Images

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