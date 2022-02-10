В адміністрації президента США заявили, що будь-які жарти про зґвалтування викликають обурення. Про це на брифінгу сказала речниця Білого дому Джен Псакі.
Так, 7 лютого президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном заявив, що президенту України не подобається жоден пункт Мінських домовленостей щодо врегулювання воєнної ситуації на Донбасі:
Подобається, не подобається – терпи, моя красуне. Треба виконувати.
Президент України Володимир Зеленський на слова Путіна сказав, що це перебір і що “в терпінні – мудрість”. Пізніше ЗМІ писали, що ці слова Путін взяв із пісні про зґвалтування та некрофілію.
На брифінгу у Білому домі журналіст зазначив, що слова президента Володимира Путіна багато хто сприйняв як жарт про зґвалтування, адресований Україні.
– Я б сказала, що будь-який жарт про зґвалтування напевно викличе обурення у всіх в цьому уряді, незалежно від того, чи то з вуст американського чиновника, чи іноземного чиновника, – відповіла Джен Псакі.