В адміністрації президента США заявили, що будь-які жарти про зґвалтування викликають обурення. Про це на брифінгу сказала речниця Білого дому Джен Псакі.

Так, 7 лютого президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном заявив, що президенту України не подобається жоден пункт Мінських домовленостей щодо врегулювання воєнної ситуації на Донбасі:

Подобається, не подобається – терпи, моя красуне. Треба виконувати.

Президент України Володимир Зеленський на слова Путіна сказав, що це перебір і що “в терпінні – мудрість”. Пізніше ЗМІ писали, що ці слова Путін взяв із пісні про зґвалтування та некрофілію.

На брифінгу у Білому домі журналіст зазначив, що слова президента Володимира Путіна багато хто сприйняв як жарт про зґвалтування, адресований Україні.