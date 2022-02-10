Велика Британія вирішила перевести в режим готовності ще тисячу військовослужбовців для підтримки союзників по НАТО в разі гуманітарної кризи, спричиненої будь-якою російською агресією проти України.

Про це повідомив прем’єр Британії Борис Джонсон на спільному брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі.

Політик зазначив, що на фоні концентрації російських військ поблизу українських кордонів Лондон посилює військову присутність на східному фланзі Альянсу (в Східній Європі).

Так, Британія нещодавно вирішила подвоїти кількість своїх військових в Естонії (в рамках програми Розширена передова присутність НАТО). Крім того, в Польщі будуть додатково розміщені 350 британських військових.

У Румунії британські військовослужбовці задіяні в патрулюванні повітряного простору. На Кіпрі Лондон розміщує винищувачі Typhoons, а також надсилає кораблі у Середземне та Чорне моря.

– Ми також переводимо у стан підвищеної готовності тисячу військових в рамках підготовки до гуманітарної кризи, яка може статися на східних кордонах НАТО, – наголосив Джонсон.

Про переведення ще тисячі військових у режим готовності поінформували і в пресслужбі британського уряду. Там зазначили, що ці сили допоможуть країнам Східної Європи в разі виникнення кризи з біженцями через агресію РФ.

– У грудні Велика Британія прийшла на допомогу Польщі та Литві після того, як вони звернулися за допомогою у вирішенні міграційної кризи, спровокованої Росією на їхніх кордонах із Білоруссю. Будь-яке подальше російське вторгнення в Україну стане гуманітарною катастрофою, яка, ймовірно, призведе до масового переміщення людей на кордоні з Європою, що особливо торкнеться таких країн, як Польща та Литва, – зазначили в пресслужбі британського уряду

Там запевнили, що британські військові, які вже перебувають у країнах Східної Європи, допоможуть їм впоратися з наслідками будь-якої російської агресії. А у випадку кризи на підмогу спрямують ще тисячу військовослужбовців, яких переводять у стан готовності.

У пресслужбі також поінформували, що Борис Джонсон обговорює сьогодні в Брюсселі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом пропозиції Британії щодо зміцнення оборони Альянсу.

Йдеться якраз про посилення військової присутності британських військ у Східній Європі на тлі російських загроз.

– Велика Британія готова працювати над дипломатичним шляхом, і ми віримо, що цього можна досягнути. Але він може ґрунтуватися лише на існуючих міжнародних угодах та фундаментальних засадах цілісної та вільної Європи, – поінформували в пресслужбі британського уряду.

Про те, що Велика Британія хоче подвоїти чисельність своїх військ у Східній Європі, стало відомо наприкінці січня. Зазначалося, що британські посадовці поїдуть до Брюсселя, щоб уточнити деталі цієї пропозиції.

Джерело: НАТО, Уряд Великої Британії