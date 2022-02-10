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Час до можливого вторгнення РФ в Україну скорочується – генсек НАТО

Марта Бондаренко редакторка стрічки
єнс столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг каже, що Росія продовжує нарощувати свої сили та техніку на кордоні з Україною. Він повторив свою недавню заяву, що час до можливої ​​ескалації скорочується.

Про це Столтенберг заявив на спільній пресконференції із прем’єром Великої Британії Борисом Джонсоном.

– Це дуже небезпечний момент для європейської безпеки. Кількість російських сил зростає, а час попередження про можливу атаку скорочується, – сказав Столтенберг.

Генсек Альянсу підкреслив, що НАТО не становить загрози для Росії, але вона має бути готова до гіршого, залишаючись твердо відданою пошуку політичного рішення.

Єнс Столтенберг заявив, що Росія має обирати між дипломатичним рішенням кризи або ж готуватися до економічних санкцій з боку Заходу та посилення військової присутності сил НАТО у східних країнах Альянсу.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія продовжує нарощувати військову міць навколо України, і що зараз направила до Білорусі більше військ та військової техніки, аніж будь-коли за останні 30 років.

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Джерело: Independent

Фото: Depositphotos

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