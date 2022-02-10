Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс розглядає можливість розміщення бойових груп у районі Чорного моря та Румунії.

Про це генсек сказав на конференції із прем’єром Великої Британії, передає пресслужба НАТО.

Столтенберг нагадав, що НАТО — це оборонний союз, метою якого є зберегти мир і запобігти конфлікту. Він зазначив, що у Європі зараз критичний час для безпеки.

– І питання полягало в тому, чи достатньо ми робимо у цей дуже критичний час для європейської безпеки, – сказав генсек.

За його словами, НАТО вже збільшило свою присутність у східній частині Альянсу, додавши більше військ, бойові групи, а також авіаносну ударну групу Великобританії, а також американську авіаносну ударну групу та більше кораблів та літаків.

– По-друге, ми підвищили боєздатність наших сил. Це сили реагування НАТО. Великобританія, США, Данія та інші країни ясно дали зрозуміти, що готові виділити додаткові війська у сили реагування НАТО, – зазначив Єнс Столтенберг.

Генеральний секретар наголосив, що Альянс зараз розглядає питання про те, чи слід у довгостроковій перспективі змінити позицію НАТО у східній Європі.

Сьогодні Альянс має бойові групи в країнах Балтії та Польщі. Великобританія очолює бойову групу в Естонії, але також збільшує свою присутність у Польщі.

– Але зараз ми також розглядаємо можливість створення подібних бойових груп, наприклад, у районі Чорного моря в Румунії, – заявив генсек Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, що у відповідь на зміну безпекової ситуації керівники країн Альянсу на Варшавському саміті у 2016 році вирішили посилити військову присутність НАТО на східних кордонах блоку.

Раніше генсек НАТО Столтенберг заявив, що РФ продовжує нарощувати військову міць навколо України, і що вже направила до Білорусі більше військ та військової техніки, аніж будь-коли за останні 30 років.

Нагадаємо, що 10 лютого на території Білорусі стартували масштабні спільні з Росією військові навчання Союзна рішучість – 2022, які триватимуть до 20 лютого.

Джерело: НАТО