Прем’єр Великої Британії Борис Джонсон підтримав право України на рух до членства в НАТО. За словами політика, існують принципи, які не підлягають обговоренню.

Таку заяву Джонсон зробив на спільному брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі.

– Є деякі речі, які не підлягають обговоренню. Це ідея єдиної та вільної Європи. Це ідея, що НАТО повинно мати політику відчинених дверей, що народ України повинен мати можливість прагнути до членства в НАТО, – наголосив Джонсон.

Політик додав, що також існують питання, які варто обговорювати, і до таких переговорів готові НАТО, Велика Британія та США. Йдеться про питання відкритості воєнних навчань НАТО і конфігурації сил Альянсу, розміщення ракет, порушення Росією договору щодо ядерних ракет середньої дальності.

Як відомо, в грудні минулого року, Росія передала США та НАТО свої вимоги щодо так званих гарантій безпеки. Одна з цих вимог стосується нерозширення Альянсу в східному напрямку. У Москві прямо заявляли, що вимагають не приймати Україну до НАТО в майбутньому і закріпити такі зобов’язанні документально.

Водночас в НАТО та США назвали цю вимогу неприйнятною, оскільки вона підриває ключові принципи існування Альянсу.

26 січня стало відомо, що США передали Москві письмову відповідь на пропозицій щодо “гарантій безпеки”. Тоді ж свою відповідь передав і Альянс.

Джерело: НАТО