Деякі американські сенатори наполягають на запровадженні санкцій проти Росії за кібератаки на Україну. Керівники сенатського комітету з міжнародних відносин кажуть, що російська кібератака проти України буде першою у списку дій, які спричинять санкції проти Кремля ще до вторгнення.

Про це пише американське видання Politico.

Голова Сенату з міжнародних відносин Боб Менендес (штат Нью-Джерсі) заявив, що санкції за російські кібератаки є одним із питань, яке наразі розглядається. Законодавці навіть розглядають можливість запровадження санкцій за російські хакерські операції, які вже вчинили проти України.

Сенатор від Айдахо Джим Ріш, головний республіканець у комітеті, сказав лише, що розмови про санкції були, але він хотів би зберегти конфіденційність переговорів щодо аспектів пакету санкцій.

Пакет має стати компромісом між різними підходами до санкцій проти Росії до або після вторгнення. Республіканці наполягають на завчасному застосуванні санкцій, а демократи вважають за найкраще вводити їх після перетину російськими військами українського кордону.

Але кібератаки – це область, в якій багато хто згоден з тим, що необхідні завчасні дії.

Сенатор Річард Блюменталь (демократ від штату Коннектикут) також виступав за введення санкцій за будь-які останні кібератаки Росії проти України.

США раніше запроваджували санкції проти Росії за атаки на американські установи. Наприклад, велика шпигунська операція SolarWinds, виявлена ​​наприкінці 2020 року, під час якої російські хакери зламали комп’ютерні системи щонайменше 12 федеральних агенцій та 100 приватних компаній.