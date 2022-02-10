У Білому домі не планують масової евакуації американських громадян з України у разі російського вторгнення до країни.

Як заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі під час брифінгу з журналістами, американці можуть і зараз покинути Україну, якщо матимуть таке бажання.

– Ми постійно оцінюємо ситуацію в сфері безпеки і плануємо дії на випадок непередбачених обставин, як ми завжди це робимо, але для ясності ми не плануємо масову евакуацію американських громадян з України, – сказала вона.

Спікер Білого дому нагадала, що президент США Джо Байден раніше дав зрозуміти, що американцям, які перебувають в Україні, краще було б залишити країну.

Джен Псакі додала, що для масової евакуації будуть потрібні спеціально навчені підрозділи.

– Американці повинні розуміти, що США зазвичай не проводять масових евакуацій. Звичайно, ситуація з Афганістаном була унікальною з багатьох причин, включно з завершенням 20-річної війни, – сказала представниця адміністрації президента США.

Вона зауважила, що у Вашингтоні не знають, чи ухвалив президент РФ Володимир Путін рішення про вторгнення. Але у випадку екстрених обставин Сполучені Штати мають дипломатичні представництва не лише в Україні, а й у сусідніх країнах.

Нагадаємо, наприкінці січня Державний департамент США закликав дипломатів свого посольства у Києві скоротити штат дипмісії через загрози з боку РФ. Рекомендація стосувалася родин американських дипломатів. Згодом посольство США закликало своїх громадян виїжджати з України через загрозу російського нападу.

Подібні плани озвучили Австралія, Велика Британія та Канада.