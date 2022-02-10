У Білому домі не планують масової евакуації американських громадян з України у разі російського вторгнення до країни.

Як заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі під час брифінгу з журналістами, американці можуть і зараз покинути Україну, якщо матимуть таке бажання.

– Ми постійно оцінюємо ситуацію в сфері безпеки і плануємо дії на випадок непередбачених обставин, як ми завжди це робимо, але для ясності ми не плануємо масову евакуацію американських громадян з України, – сказала вона.

Спікерка Білого дому нагадала, що президент США Джо Байден раніше дав зрозуміти, що американцям, які перебувають в Україні, краще було б залишити країну.

Джен Псакі додала, що для масової евакуації будуть потрібні спеціально навчені підрозділи.

– Американці повинні розуміти, що США зазвичай не проводять масових евакуацій. Звичайно, ситуація з Афганістаном була унікальною з багатьох причин, включно з завершенням 20-річної війни, – сказала представниця адміністрації президента США.

Вона зауважила, що у Вашингтоні не знають, чи ухвалив президент РФ Володимир Путін рішення про вторгнення. Але у випадку екстрених обставин Сполучені Штати мають дипломатичні представництва не лише в Україні, а й у сусідніх країнах.

Нагадаємо, наприкінці січня Державний департамент США закликав дипломатів свого посольства у Києві скоротити штат дипмісії через загрози з боку РФ. Рекомендація стосувалася родин американських дипломатів. Згодом посольство США закликало своїх громадян виїжджати з України через загрозу російського нападу.

Подібні плани озвучили Австралія, Велика Британія та Канада.

Своєю чергою, верховний представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз не планує проводити евакуацію дипломатів та їхніх сімей з України на тлі загрози російських військових дій.