Блінкен не відкидає нової ескалації з боку РФ найближчим часом

Нова хвиля ескалації з боку Росії можлива будь-коли, оскільки спостерігається нарощування її військ біля кордонів з Україною, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на брифінгу в Мельбурні (Австралія).

На його думку, це може статися навіть під час зимових Олімпійських ігор у Пекіні, які закінчуються 20 лютого.

– Ми підійшли до того моменту, коли вторгнення може розпочатися будь-коли, зокрема під час Олімпійських ігор. Ми, як і раніше, спостерігаємо дуже тривожні ознаки російської ескалації, – зазначив американський дипломат.

Блінкен сказав, що США докладають максимум зусиль для врегулювання всіх розбіжностей із Кремлеєм шляхом дипломатії.

Водночас він попередив Росію, що у разі поновлення агресії її очікують негативні наслідки.

Напередодні президент США Джо Байден попередив усіх американців, які залишаються в Україні, про необхідність залишити країну, оскільки залишається загроза ескалації російської агресії.

За його словами, це буде “світова війна, якщо американці та Росія почнуть стріляти один в одного”.

Американська компанія з космічних технологій Maxar Technologies оприлюднила нові супутникові знімки з російськими військами біля українських кордонів.

На них – польові табори військових, техніка в окупованому росіянами Криму, реактивні системи залпового вогню та самохідна артилерія в Новоозерному та бронетехніка в Славному.

Джерело: Al Arabiya