Російські та українські переговорники у нормандському процесі заявили, що їм не вдалося дійти згоди після дев’ятигодинних переговорів у Берліні у четвер. Про це пише американське видання The Wall Street Journal.

На рівні радників лідерів Нормандської четвірки обговорювали шляхи припинення військового конфлікту на Донбасі та вирішення багатомісячної кризи, викликаної нарощуванням російських військ уздовж українських кордонів.

Дмитро Козак, представник Росії на переговорах за участю Франції, Німеччини, Росії та України, заявив, що розрив між сторонами настільки великий, що вони навіть не можуть домовитися про спільну заяву.

За його словами, переговори на рівні радників, ймовірно, триватимуть доти, доки не буде досягнуто достатнього прогресу для підготовки до саміту лідерів країн. Нині ж це неможливо.

Голова Офісу президента України та представник України на переговорах Андрій Єрмак також визнав, що є “серйозні розбіжності, але і є бажання продовжити спілкування”.

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Єрмак зазначив, що майбутні обговорення, швидше за все, будуть зосереджені на питанні обміну полоненими між Києвом та ОРДЛО, а також на відкритті переходів між Україною та територіями, що перебувають під контролем бойовиків.

Переговори відбулися на тлі зростання напруженості навколо кордонів України. Росія та її союзник Білорусь проводять спільні військові навчання, які міністерство оборони РФ назвало навчаннями щодо відбиття іноземної агресії. У відповідь українські збройні сили розпочали власні навчання.

Як пише The Wall Street Journal, берлінська зустріч стала продовженням переговорів у Парижі. Минулого місяця обговорювали відродження угоди Мінськ-2 2015 року, яку так і не було реалізовано.

Москва і Київ так і не змогли досягти консенсусу щодо того, що означають положення Мінська-2, і в якій послідовності вони мають застосовуватися.