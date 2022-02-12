Стало відомо, коли Байден та Путін проведуть розмову

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден та президент Російської Федерації Володимир Путін мають намір провести ще одну розмову. Переговори глав двох країн заплановані на 12 лютого.

Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у коментарі російським ЗМІ. За його словами, адміністрація Байдена попросила про цю розмову.

– Американська сторона попросила про розмову з президентом Путіним. Завтра ввечері за московським часом планується розмова двох президентів, – розповів він.

Нещодавно у ЗМІ з’явилася інформація, що Росія може здійснити масштабне вторгнення в Україну до завершення Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

У Білому домі вважають, що президент РФ Володимир Путін може розпочати збройну агресію проти України у будь-який момент.

Дев’ять країн закликали своїх громадян виїхати з України через загрозу нападу Російської Федерації. Радник Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що вторгнення Росії може статися до 20 лютого.