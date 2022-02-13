Масштабне вторгнення військ Російської Федерації в Україні цілком реальне. Згідно з ймовірним сценарієм, можуть відбутися дії у бік деескалації ситуації.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес у коментарі іноземним ЗМІ. На його думку, можливість нападу Росії залишається.

Міністр прокоментував інформацію щодо того, що Росія сконцентрувала достатньо сил на кордонах України та може у будь-який момент розпочати наступ.

– Цілком може статися, що Росія просто “відключить” свої танки, тоді ми всі зможемо розслабитися, – сказав він.

Проте Воллес наголосив, що західні країни відчувають тривожність через нарощування російських військ біля кордонів України. На думку міністра, Кремль ще не ухвалив остаточне рішення щодо нападу на Україну, однак ситуація виглядає напружено.

Очільник Міноборони Британії переконаний, що Російська Федерація не має сподіватися на підтримку Китаю, який не буде у захваті від війни в Європі.

Нещодавно близько 10 країн закликали своїх громадян виїхати з України через загрозу масштабного вторгнення Росії. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що РФ може здійснити наступ на Україну до завершення Олімпіади-2022 у Пекіні.