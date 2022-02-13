Пентагон передислокує військовослужбовців Нацгвардії США з України через загрозу агресії РФ

У Міністерстві оборони США ухвалили рішення тимчасово передислокувати службовців Національної гвардії Флориди з території України.

Про це поінформував прессекретар Пентагону Джон Кірбі. За його словами, таке рішення обумовлене турботою про безпеку військовослужбовців та ухвалено з міркувань “найбільшої завбачливості”.

– Міністр оборони США наказав тимчасово передислокувати військовослужбовців Нацгвардії Флориди з України… Ми залишаємося відданими нашим відносинам із Збройними силами України, – зазначив Кірбі.

У пресслужбі Пентагону уточнили, що йдеться про 160 військовослужбовців Нацгвардії Флориди, які перебували в Україні з листопада минулого року. Вони займалися навчанням військовослужбовців ЗСУ.

– Вони полишають Україну і будуть переведені до інших місць у Європі, – йдеться в заяві Пентагону.

У відомстві наголосили, що Пентагон іде на такі кроки на тлі ймовірної російської ескалації на кордоні з Україною. В Міноборони США процитували радника Білого дому з національної безпеки Джейка Саллівана про перебування “у вікні можливостей”, коли РФ може в будь-який момент здійснити військові дії проти України (якщо таке рішення буде ухвалено в Кремлі).

Салліван попередив, що відповіддю на російське вторгнення будуть жорсткі економічні санкції, які запровадять США, Євросоюз, Велика Британія, Канада та інші країни.

Через загрозу ескалації Вашингтон направляє до Європи ще 3 000 американських військовослужбовців. Вони прибудуть у найближчі дні.

Днями Джейк Салліван попередив американців, які перебувають в Україні, щоб вони виїхали з країни протягом одного-двох днів. Він пояснив, що це рішення обумовлене загрозою вторгнення Росії.

Водночас Державний департамент США наказав виїхати з американського посольства в Києві дипломатам, які не обіймають критично важливі посади.

Джерело: Джон Кірбі, Пентагон