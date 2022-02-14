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Ситуація не змінюється: посли НАТО провели зустріч щодо України – журналіст

Ілля Нежигай редактор стрічки
нато-україна

У столиці Бельгії відбулася зустріч послів НАТО, на якій обговорювалася ситуація навколо України.

Як повідомив журналіст Рікард Юзвяк на своїй сторінці в Twitter, на зустрічі країн-учасниць Альянсу 16 лютого будуть присутні країни, які не є членами НАТО.

– Сьогодні в Брюсселі відбулася чергова зустріч послів НАТО щодо ситуації в Україні та навколо неї. Вони були проінформовані про те, що “ситуація суттєво не змінилася порівняно з п’ятницею“, – написав журналіст.

Журналіст додав, що 16-17 лютого запланована зустріч міністрів оборони країн-учасниць НАТО. Під час зборів очікується присутність міністрів оборони України, Грузії, Швеції та Фінляндії.

Відомо, що засідання буде очним та пройде під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон записав відео зі штаб-квартири НАТО, в якому висловив підтримку Україні на тлі нової ескалації РФ.

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Джерело: Rikard Jozwiak

Фото: Depositphotos

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