Сполучені Штати публікують інформацію про розвіддані за планами Росії не заради створення панічних настроїв в Україні, а щоб зупинити нове російське вторгнення.

Як заявив радник президента США Джейкоб Салліван, Білий дім збирається так чинити і в майбутньому.

Джейкоб Салліван відповів на зауваження українського президента Володимира Зеленського про те, що найкращим другом для ворогів України є нагнітання паніки. Радник президента США сказав, що Білий дім битиме тривогу з приводу будь-якої потенційної операції чи провокації російської сторони.

За його словами, США публікують розвідувальні дані, щоб зупинити війну, а не розпочати її.

– Наша думка полягає в тому, що ми не збираємося давати Росії можливість влаштувати сюрприз – спровокувати щось проти України чи всього світу. Ми хочемо переконатися, що ми викладаємо світові те, що ми бачимо, настільки прозоро і ясно, наскільки це можливо, і ділимося цією інформацією настільки широко, наскільки можемо, – сказав Салліван.

Він додав, що американська розвідка відстежує можливі провокації проти України під чужим прапором.

– У нас є інформація, зібрана розвідкою, яка вказує на активне планування цього, і не лише Сполучені Штати кажуть про це, – сказав радник Салліван.

Він додав, що союзники США по НАТО також роблять подібні заяви, оскільки вони змогли вивчити ці розвіддані, оцінити їх вірогідність і дійти такого ж висновку.

– Тому я вважаю, що світ має бути готовим до того, що Росія може створити привід, а потім розпочати потенційні військові дії, – сказав радник президента США.

Росія продовжує нарощувати армію біля кордонів України. Крім того, в сусідній Білорусі тривають спільні навчання з Російською Федерацією.

Раніше ЗМІ називали конкретні дати вторгнення Росії до України. Серед можливих дат звучали 15 та 16 лютого. Крім того, у США заявляли, що напад може статися ще до кінця Олімпійських ігок-2022, тобто до 20 лютого.

На це відреагував президент Володимир Зеленський, заявивши, що в інформаційному полі занадто багато інформації щодо глибокої повномасштабної війни з РФ.