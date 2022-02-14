Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ / Світові новини

У Білому домі пояснили, навіщо публікують розвіддані про плани РФ щодо України

Ілля Нежигай редактор стрічки
Білий дім

Сполучені Штати публікують інформацію про розвіддані за планами Росії не заради створення панічних настроїв в Україні, а щоб зупинити нове російське вторгнення.

Як заявив радник президента США Джейкоб Салліван, Білий дім збирається так чинити і в майбутньому.

Джейкоб Салліван відповів на зауваження українського президента Володимира Зеленського про те, що найкращим другом для ворогів України є нагнітання паніки. Радник президента США сказав, що Білий дім битиме тривогу з приводу будь-якої потенційної операції чи провокації російської сторони.

За його словами, США публікують розвідувальні дані, щоб зупинити війну, а не розпочати її.

– Наша думка полягає в тому, що ми не збираємося давати Росії можливість влаштувати сюрприз – спровокувати щось проти України чи всього світу. Ми хочемо переконатися, що ми викладаємо світові те, що ми бачимо, настільки прозоро і ясно, наскільки це можливо, і ділимося цією інформацією настільки широко, наскільки можемо, – сказав Салліван.

Він додав, що американська розвідка відстежує можливі провокації проти України під чужим прапором.

– У нас є інформація, зібрана розвідкою, яка вказує на активне планування цього, і не лише Сполучені Штати кажуть про це, – сказав радник Салліван.

Він додав, що союзники США по НАТО також роблять подібні заяви, оскільки вони змогли вивчити ці розвіддані, оцінити їх вірогідність і дійти такого ж висновку.

– Тому я вважаю, що світ має бути готовим до того, що Росія може створити привід, а потім розпочати потенційні військові дії, – сказав радник президента США.

Росія продовжує нарощувати армію біля кордонів України. Крім того, в сусідній Білорусі тривають спільні навчання з Російською Федерацією.

Раніше ЗМІ називали конкретні дати вторгнення Росії до України. Серед можливих дат звучали 15 та 16 лютого. Крім того, у США заявляли, що напад може статися ще до кінця Олімпійських ігок-2022, тобто до 20 лютого.

На це відреагував президент Володимир Зеленський, заявивши, що в інформаційному полі занадто багато інформації щодо глибокої повномасштабної війни з РФ.

Читайте
Крім загрози вторгнення Росії в Україну, існує ризик повалення уряду в Києві - Столтенберг

Джерело: CNN

Фото: Getty Images

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка