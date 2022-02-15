Байден сьогодні виступить із заявою щодо ситуації навколо України

Президент Сполучених Штатів Джо Байден сьогодні виступить із заявою щодо України.

Як повідомили у Білому домі, він підтвердить, що США, як і раніше, відкриті для дипломатії на найвищому рівні.

– Президент Байден надасть оновлену інформацію про поточну ситуацію в Україні сьогодні о 15.30 за східним часом (22.30 за часом Києва, – Ред.), – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що президент США відданий ідеї дипломатії у тісній координації з союзниками, спираючись на численні дипломатичні шляхи, які Вашингтон запропонував Росії останніми місяцями.

– Сполучені Штати, як і раніше, вважають, що дипломатія та деескалація є найкращим шляхом просування вперед, але вони готові до будь-якого сценарію, – йдеться у повідомленні.

Інформація про виступ Джо Байдена з’явилася після того, як Міноборони Росії оголосило про відведення частини російських військ на бази. Проте в оборонному відомстві РФ тоді наголосили, що великі військові навчання продовжуватимуться.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відповідь на це заявив, що відведення військ спочатку треба дійсно побачити, а потім вже вірити подібним заявам.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен говорив телефоном з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.