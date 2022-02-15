Сенатори-демократи та республіканці визнали, навряд чи вони зможуть укласти двопартійну угоду та прийняти новий пакет санкцій до того, що вони називають неминучим вторгненням Росії до України.

Про це повідомляє американський телеканал NBC News.

Натомість сенатори звернулися до можливого плану Б і розпочали розробку резолюції, що не має обов’язкової сили й попереджає Кремль про серйозні наслідки, якщо Росія зважиться на агресію.

Депутати від обох партій обіцяють швидку відповідь та єдність у прийнятті жорсткого пакета санкцій щодо Росії.

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Сенатор Джонні Ернст, член комітету збройних сил, вважає, що завжди має бути місце для дипломатії.

– Але загальне відчуття таке, що якщо ми спробуємо щось зробити зараз, на той час, коли Росія пропрацює всі процеси, ймовірно, буде надто пізно, – сказав сенатор.

Сенатори попередили, що Путін може розпочати військову агресію будь-якої миті, і заявили, що прийняття жорсткого пакета санкцій буде найкращим курсом дій для США та їхніх союзників.

Два основні камені спотикання заважають угоді Сенату: терміни, коли мають бути введені санкції, і те, що робити з газопроводом Північний потік-2, яким природний газ надходитиме з Росії до Німеччини. Раніше президент Джо Байден неодноразово говорив, що у разі ескалації російської агресії Північному потоку-2 настане кінець.

Ще одним фактором, що ускладнює ситуацію, є графік Сенату. Палата представників перебуває на канікулах, і її члени не повернуться до Вашингтона до 28 лютого. Про це повідомив сенатор Марко Рубіо, республіканець штату Флорида, який підтримує новий пакет санкцій.

– Тому ми не можемо ухвалити законопроєкт цього тижня або перетворити його на закон, навіть якби захотіли, – сказав він.

Попри невдачі у переговорах про санкції, законодавці з обох сторін погодилися з тим, що Байден має право запроваджувати санкції на підставі чинних законів.

Джерело: NBC News