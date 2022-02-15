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Немає альтернативи дипломатії: Гутерреш нагадав РФ про положення статуту ООН

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Антоніу Гутерреш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш застеріг країни від підбурювальної риторики та заявив, що не залишить каменя на камені у пошуках мирного рішення.

Генсек ООН закликав Росію, Україну та Захід до деескалації напруженості, заявивши, що дипломатії немає альтернативи.

– Ціна людських страждань, руйнувань та збитків для європейської та глобальної безпеки надто висока, щоб думати про неї, – сказав він про можливу ескалацію російської агресії.

Антоніу Гутерреш рішуче заявив, що не можна навіть уявити можливість такої конфронтації.

Генсек ООН нагадав, що він провів віртуальну зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, яка тривала близько 20 хвилин. Потім поговорив із головою МЗС України Дмитром Кулебою.

Гутерреш позитивно відгукнувся про нещодавні дипломатичні переговори, зокрема на рівні глав держав.

– Усі питання, зокрема і ті, які важко розв’язати, можуть і повинні вирішуватися в дипломатичних рамках. Я твердо вірю, що цей принцип візьме гору, – сказав генсек ООН.

Крім того, Гутерреш закликав до повного дотримання Статуту Організації Об’єднаних Націй як фундаментальної опори міжнародного права.

За його словами, відмова від дипломатії заради конфронтації — це не крок через межу, це стрибок зі скелі.

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Джерело: ООН

Фото: Dreamstime

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