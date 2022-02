Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш застеріг країни від підбурювальної риторики та заявив, що не залишить каменя на камені у пошуках мирного рішення.

Генсек ООН закликав Росію, Україну та Захід до деескалації напруженості, заявивши, що дипломатії немає альтернативи.

Антоніу Гутерреш рішуче заявив, що не можна навіть уявити можливість такої конфронтації.

Today I spoke with Security Council members & the Ministers of Foreign Affairs of the Russian Federation and Ukraine.

There is no alternative to diplomacy. The price in human suffering is too high to contemplate.

The time is now to defuse tensions and de-escalate actions. pic.twitter.com/7FFc9bqnLM

— António Guterres (@antonioguterres) February 15, 2022