Якщо Росія визнає терористичні угрупування “ЛНР” та “ДНР” це стане політичною катастрофою.

Як заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час спільної пресконференції з президентом РФ, такий крок порушить Мінські домовленості.

– Якщо парламент (Росії, – Ред.) прийме те, що було запропоновано і це стане реальністю, тоді це стане порушенням Мінських угод, та означатиме, що процес (переговорів, – Ред.) перервано, це буде політична катастрофа, – сказав Олаф Шольц.

Таку оцінку канцлер ФРН дав зверненню депутатів Держдуми РФ до російського президента Володимира Путіна із закликом визнати незалежність незаконних збройних формувань “ЛДНР”.

Олаф Шольц заявив, що повномасштабні військові дії проти України матимуть серйозні наслідки для Москви.

– Для федерального уряду (Німеччини, – Ред.) очевидно, що нова військова агресія проти України стане причиною тяжких наслідків. Ми знаємо, що робити в цьому випадку, і я думаю, що всі інші теж знають, – сказав він.

Канцлер Шольц зазначив, що потрібно уникати ескалації будь-яким чином, а замість цього – шукати дипломатичні рішення.

14 лютого Олаф Шольц відвідав Київ з офіційним візитом, під час якого провів переговори та спільну пресконференцію з президентом України Володимиром Зеленським.

Під час візиту канцлер ФРН оголосив про виділення кредиту для України у розмірі €150 млн.

Джерело: DW на русском

Фото: Olaf Scholz