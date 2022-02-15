Справжня деескалація чи омана? Що пишуть світові ЗМІ про ситуацію в Україні

Тема російської агресії та можливого повномасштабного вторгнення російських військ в Україну не сходить з перших шпальт світових видань вже кілька місяців.

Світові ЗМІ детально слідкують за ситуацією, зазначаючи, що війни ще можна уникнути на тлі останніх заяв Кремля про готовність сісти за стіл перемовин. Факти ICTV зібрали, що зараз пишуть провідні світові видання світу про ситуацію.

Вирішальне вікно для дипломатії

The Guardian

Видання пише, що західні лідери впевнені, що Росія “все ще може відступити від своїх загроз”. У самій Британії наголошують на важливості єдності союзників попри те, що ані Сполучене Королівство, ані США не надсилатимуть війська для захисту України.

Вони наполягають на тому, що будь-яке подальше вторгнення Росії “приведе до тривалої кризи для Росії з далекосяжною шкодою як для Росії, так і для світу”.

У The Guardian наголошують на важливості візиту канцлера ФРН Олафа Шольца до Москви у вівторок з надією на послаблення напруженого протистояння.

— Його переговори з Володимиром Путіним є останнім у напруженій дипломатичній боротьбі, щоб переконати російського лідера не нападати на Україну, – пише газета.

Міністри Великої Британії вважають, що російський президент ще не вирішив атакувати і, можливо, ніколи цього не зробить, але продовження нарощування спонукало Джонсона очолити екстрену нараду у вівторок.

Кольори української кризи змінюються – РФ сигналізує, що готова говорити

The New York Times

Американське видання пише, тон кризи навколо України змінився в понеділок, після того як очільник МЗС РФ схвалив подальші переговори щодо врегулювання протистояння із Заходом, а українські чиновники натякнули на поступки, щоб запобігти війні.

Автори статті акцентують на тому, що міністр оборони РФ прозвітував Путіну, що “масштабні навчання” біля України наближаються до свого завершення. А глава МЗС РФ наголосив на тому, що попереду сторони чекає дипломатичний шлях перемовин.

Газета пише, що невизначеність того, що буде далі, була центральною у стратегії Путіна у кризі, викликаній збільшенням його військ.

Кремль оголошує про початок відведення військ

Le Figaro

Французьке видання зазначає, що підтвердження Кремлем про відведення військ, що були розгорнуті біля кордону з Україною, є ознакою послаблення кризи, створеної Москвою.

Там акцентують, що оголошення про відведення військ відбувається напередодні візиту Олафа Шольца до Москви. Однак пишуть, що у понеділок Володимир Зеленський, “ризикуючи роздратувати Кремль” ще раз повторив, що Київ хоче приєднатися до НАТО, щоб гарантувати свою безпеку. Але наразі ця перспектива не стоїть на порядку денному.

Справжня деескалація, сигнал чи омана?

El Pais

Іспанська газета випустила матеріал із заголовком Росія оголошує про виведення частини військ, зосереджених поблизу України, але тут же зазначає, що Москва продовжує проводити військові маневри з колишньою радянською республікою.

Міноборони Росії повідомило у вівторок, що підрозділи із західних і південних військових округів Росії, які місяцями зосереджені вздовж кордонів з Україною, почнуть повертатися на свої бази після завершення навчання. Оголошення, яке викликало позитивну реакцію на валютних ринках, збігається з приїздом до Москви канцлера Німеччини Олафа Шольца для зустрічі з президентом Росії.

Вона відбудеться через день після того, як Кремль вказав, що ще є простір для дипломатичного діалогу. Проте, оголошуючи, що деякі угруповання військ повертаються до своїх казарм, Росія продовжує військові маневри на різних ділянках і продовжує зосереджувати війська на інших територіях поблизу України.

Видання пише, що Москва звинувачує Захід у підготовці провокацій для початку війни, а Вашингтон вважає, що Росія може готувати операцію з провокаціями, щоб втрутитися в Україну під виглядом захисту громадян сепаратиських територій Донецька та Луганська.

Джерело: Le Figaro, The NYT, Guardian, El Pais