США викрили шпигунів РФ, які поширювали дезінформацію про Україну – CNN

Сполучені Штати вважають, що російські спецслужби тісно співпрацювали з редакціями п’яти російськомовних ЗМІ, щоб посилити громадську підтримку нового російського вторгнення в Україну.

Як повідомили американські чиновники, знайомі з розвідданими США, співробітники російської ФСБ та зовнішньої розвідки (СЗР), таємно пропонували статті виданням, у яких Захід звинувачувався у напруженості у відносинах із Росією через Україну.

У статтях також ставилася під сумнів легітимність українського уряду та заперечувалися зобов’язання США перед своїми європейськими союзниками.

Основою передбачуваної пропагандистської схеми є російський журнал Фонд стратегічної культури, проти якого Міністерство фінансів США у квітні минулого року запровадило санкції за поширення дезінформації на виборах у США у 2020 році.

Розкриття цієї інформації є частиною активних зусиль адміністрації президента США Джо Байдена з розсекречення розвідданих у надії запобігти військовим діям Росії в Україні, які, за словами держсекретаря Ентоні Блінкена та інших офіційних осіб США, можуть статися будь-якої миті.

Дезінформаційна кампанія є основним способом того, як російський уряд хоче зміцнити підтримку вторгнення в Україну всередині країни, а також розповсюджувати будь-яку дезінформацію про операцію під хибним прапором, вважає американський чиновник, який дав коментар CNN на умовах анонімності.

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Росія раніше відкидала звинувачення США у тому, що Кремль поширює дезінформацію.

Розсекречені дані розвідки США відображають думки різних державних відомств та союзників Сполучених Штатів, сказали офіційні особи, і вони показують, як відбувається змішання російських видавців та оперативників розвідки.

Американські чиновники стверджують, що голова Фонду стратегічної культури Володимир Максименко особисто зустрічався зі своїми кураторами із СЗР РФ і що видання, контрольовані Максименком, поширювали дезінформацію про Україну.

Тим часом, за даними американської розвідки, контррозвідка ФСБ смикає за ниточки такі ЗМІ, як News Front, Antifaschst та Politnavigator.

– Координація настільки тісна, що відомі співробітники ФСБ вказують журналам, коли публікувати статті, а коли видаляти певний контент, – наводить слова американських чиновників CNN.

Минулого року Мінфін США запровадив санкції проти кримського видання News Front за поширення дезінформації. Крім російської, видання публікується англійською, польською та іншими мовами, намагаючись охопити широку аудиторію.

News Front очолює Костянтин Книрик, який багато років активно працює в анексованому Криму.

Представники адміністрації Байдена в останні тижні активно намагаються розкрити передбачувані провокації Росії по Україні, в тому числі публічно розповівши про плани РФ зняти відеоролик за участю акторів і трупів, що зображує інсценізацію нападу на Збройних сил України на Росію, щоб потім виправдати російське вторгнення на українські території.

Зазначимо, що американські чиновники не представили розвіддані, на яких базується вказана інформація. Вони також відмовилися описати, як було отримано інформацію. Частина інформації підтверджується повідомленнями із відкритих джерел.