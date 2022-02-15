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Столтенберг повідомив, що Резніков візьме участь у засіданні НАТО 17 лютого

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Олексій Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков візьме участь у засіданні з міністрами оборони країн-членів НАТО у четвер, 17 лютого. Про це під час брифінгу у Брюсселі повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Попередньо відомо, що засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони, яке відбудеться 16-17 лютого, пройде у штаб-квартирі Альянсу у відеоформаті.

— Я нетерпляче чекаю на зустріч із міністром оборони України разом з міністром оборони Грузії. Вони зустрінуться з усіма 30 союзниками з НАТО у четвер. Це ще одна ознака дуже тісного та високо цінованого партнерства, яке у нас є з Україною, і сильної підтримки, яку союзники надають Україні, – заявив він.

За його словами, очікується, що на засіданні міністри “вкотре висловлять свою політичну підтримку Україні, її суверенітету та територіальній цілісності”.

Під час зустрічі мають обговорити питання надання Альянсом підтримки у плані побудови українських можливостей, інституцій у сфері безпеки та оборони.

— На засіданні ми обговорюватимемо політичну та практичну підтримку. Також, я гадаю, що це буде можливість для всіх нас обговорити, чи є ознаки того, що все рухається у правильному напрямі, чи є продовження нарощування військової присутності в Україні та навколо неї, – поділився очікуваннями Столтенберг.

Під час брифінгу генсек НАТО заявив також, що Альянс не переглядає рішення Бухарестського саміту щодо перспектив членства України в організації.

Він наголосив, що перспектива України щодо членства в НАТО залишається чинною попри загрозу повномасштабного нападу з боку РФ.

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