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Будівлю МЗС Великої Британії підсвітили кольорами прапора України

Ілля Нежигай редактор стрічки
Будівлю МЗС Великої Британії підсвітили кольорами прапора України

Міністерство закордонних справ Великої Британії підсвітило свою будівлю в Лондоні кольорами українського прапора.

Як повідомили на сторінці зовнішньополітичного відомства у Twitter, цей жест має висловити солідарність з Україною.

– Будівля міністерства закордонних справ підсвічена кольорами українського прапора на знак солідарності з українським народом, — йдеться у повідомленні.

Міністерство також додало гештег #StandwithUkraine у своєму дописі, що можна перекласти як Стояти на боці України.

Раніше уряд України доручив всім органам влади підсвітити у День єднання, 16 лютого, кольорами синьо-жовтого прапора адміністративні будівлі у всіх населених пунктах держави.

Нагадаємо, указ про свято Дня єднання підписав президент Володимир Зеленський 14 лютого. Тоді президент закликав у день свята вивішувати національні прапори та прикріплювати до одягу синьо-жовті стрічки.

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Також 16 лютого аналогічними кольорами був підсвічений палац президента Словаччини у Братиславі. Держава також закликала висловити солідарність з народом нашої країни.

Перед цим, 26 січня, до подібної акції долучились у грузинській столиці Тбілісі. Втім у цей раз, замість того, щоб підсвітити державні будівлі Грузії, активісти за допомогою проектора розмістили зображення українського прапора на російському посольстві.

Спочатку організатори спроектували на будівлю прапор України із написом “Слава Україні!”, а потім емблему НАТО. Під час акції пролунав гімн України.

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