Міністерство закордонних справ Великої Британії підсвітило свою будівлю в Лондоні кольорами українського прапора.

Як повідомили на сторінці зовнішньополітичного відомства у Twitter, цей жест має висловити солідарність з Україною.

Міністерство також додало гештег #StandwithUkraine у своєму дописі, що можна перекласти як Стояти на боці України.

The Foreign, Commonwealth and Development Office is lit up with the colours of the Ukrainian flag as it stands in solidarity with the people of Ukraine. #StandwithUkraine pic.twitter.com/HOOcTNTbVI

— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) February 16, 2022