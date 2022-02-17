Голова Бюро нацбезпеки Польщі Павел Солох заявив, що ймовірність нападу Росії на Україну сьогодні вища, ніж учора. Про це повідомляє агентство PAP.

За словами Солоха, заяви Кремля про відведення військ – є лише заявами. В реальності зовсім інша ситуація.

– Навіть йдеться про збільшення чисельності військ. Американці наводять цифру у 7 тис. військових. Західні джерела кажуть, що їхня кількість зростає, а не меншає. Все вказує на те, що деескалації немає, – зазначив Солох.

За його словами, така ситуація викликає занепокоєння, адже багато факторів вказують на те, що ймовірність нападу Росії на Україну сьогодні вища, ніж учора.

Що стосується можливих сценаріїв російського нападу на Україну, то за словами голови Бюро нацбезпеки, поки не буде зроблено перший постріл, є надія, що найчорніших і взагалі будь-яких сценаріїв агресії проти України не буде.

– Однак наразі ймовірність агресії проти України видається вищою, ніж була день-два тому, – сказав Павел Солох.

Раніше уряд Польщі підтримав рішення про виділення Україні військової допомоги. Йдеться про надання боєприпасів та переносних зенітно-ракетних комплексів.

Джерело: PAP