Прем’єр Великої Британії Борис Джонсон назвав обстріл дитячого садка на Донбасі “сфабрикованою операцією” з боку проросійських сепаратистів, спрямованою на дискредитацію уряду України.

Про це пише британське видання The Guardian.

– Сьогодні, як ви вже знаєте, був обстріляний дитячий садок. Ми знаємо, що це була сфабрикована операція, покликана дискредитувати українців, покликана створити привід, провокацію для дій Росії. Ми дуже боїмося, що це те, чого ми побачимо ще більше упродовж наступних кількох днів, – сказав британський прем’єр.

Цими вихідними Борис Джонсон поїде до Мюнхена на конференцію з європейської безпеки. Там учасники мають обговорити шляхи об’єднання Заходу.

Нагадаємо, що 17 лютого російські окупаційні війська обстріляли з артилерії Станицю Луганську. Тоді один зі снарядів потрапив у дитячий садок, де в цей час перебували діти. Повідомлялося, що троє працівників дошкільного закладу зазнали контузій.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл дитячого садка великою провокацією.