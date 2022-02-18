У Пентагоні кажуть, що Росія посилює війська на кордоні з Україною

Уряд США не бачить жодного відведення російських військ від кордону України, навпаки – Росія за останні кілька днів збільшила військову присутність, заявив на пресконференції у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі глава Пентагону Ллойд Остін.

За його словами, РФ переміщує частину військ ближче до кордону, залучає більше літаків, підвищує свою готовність у Чорному морі.

– Я сам був солдатом не так давно, і знаю, що подібні речі не робляться без причини, тому ми та наші союзники будемо пильними, – сказав міністр оборони США.

Повторюючи заяви Байдена та інших американських чиновників, Остін наголосив, що зараз у росіян є все для повномасштабного вторгнення в Україну.

Він не сказав, що Путін ухвалив остаточне рішення про вторгнення, проте США спостерігають підготовку, яка вже свідчить про “наміри проводити військові операції”.

Міністр оборони України Олексій Резніков сьогодні в Раді також сказав, що не може підтвердити заяви Міноборони РФ про відведення військ від наших кордонів.

За його даними, нині там перебувають близько 149 тис. російських військових, і найближчими днями РФ стягне ще декілька тисяч.

Резніков прогнозує, що Кремль може розмістити війська навколо кордонів України на постійній основі.