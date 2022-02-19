Австрія та Німеччина рекомендують своїм громадянам негайно покинути Україну

Офіційні Відень та Берлін закликали громадян своїх країн покинути територію України.

Обидві офіційні заяви МЗС Австрії та Німеччини зробили у суботу, 19 лютого. Зокрема, йдеться про “небезпеку” поїздок та перебування в Україні.

Водночас “прийнятним” для громадян обох країн вважається залишатися лише у західних областях України, якщо у цьому є вагома потреба.

Увага! Попередження про подорожі до України. Усіх австрійців закликають негайно покинути країну, за винятком західних районів. У надзвичайних консульських ситуаціях Посольство Австрії в Києві надає підтримку на місці!

Попереджаємо, утримайтеся від поїздок в Україну. Зараз громадян Німеччини закликають покинути країну. Напруга між Росією та Україною продовжує зростати на тлі масової присутності та переміщення російських військових підрозділів поблизу кордонів України. Військовий конфлікт можливий у будь-який момент.

Крім цього, у ЗМІ просочилася інформація про аналогічну вимогу Франції до своїх громадян. Заклик покинути Україну став реакцією на заяву Спеціального моніторингу ОБСЄ в Україні (СММ).

Зокрема, йдеться про “зростання активності вздовж лінії зіткнення на сході України”.