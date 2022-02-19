Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ / Світові новини

Австрія та Німеччина рекомендують своїм громадянам негайно покинути Україну

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Австрія та Німеччина рекомендують своїм громадянам негайно покинути Україну

Офіційні Відень та Берлін закликали громадян своїх країн покинути територію України.

Обидві офіційні заяви МЗС Австрії та Німеччини зробили у суботу, 19 лютого. Зокрема, йдеться про “небезпеку” поїздок та перебування в Україні.

Водночас “прийнятним” для громадян обох країн вважається залишатися лише у західних областях України, якщо у цьому є вагома потреба.

Увага! Попередження про подорожі до України. Усіх австрійців закликають негайно покинути країну, за винятком західних районів. У надзвичайних консульських ситуаціях Посольство Австрії в Києві надає підтримку на місці!

Попереджаємо, утримайтеся від поїздок в Україну. Зараз громадян Німеччини закликають покинути країну. Напруга між Росією та Україною продовжує зростати на тлі масової присутності та переміщення російських військових підрозділів поблизу кордонів України. Військовий конфлікт можливий у будь-який момент.

Крім цього, у ЗМІ просочилася інформація про аналогічну вимогу Франції до своїх громадян. Заклик покинути Україну став реакцією на заяву Спеціального моніторингу ОБСЄ в Україні (СММ).

Зокрема, йдеться про “зростання активності вздовж лінії зіткнення на сході України”.

Фото: Depositphotos

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка