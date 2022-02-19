Евакуація жителів ОРДЛО до Росії: у Ростовській області запровадили режим НС

У Ростовській області у Росії запровадили режим надзвичайної ситуації через збільшення кількості евакуйованих жителів з окупованих території України. Бойовики фактично примусово почали вивозити мешканців ОРДЛО 18 лютого.

За даними російських ЗМІ, ще 26 регіонів Російської Федерації висловили готовність прийняти людей, яких вивезли зі східних регіонів України.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив, що режим НС запровадили з 10.00 19 лютого. Для вивезених з ОРДЛО жителів створили пункти тимчасового розміщення, які можуть вмістити близько 13 тис. людей.

За словами Голубєва, третина від загальної кількості евакуйованих – це діти. За даними російських інформагентств, вже понад 10 тис. людей прибули з ОРДЛО до Ростовської області після початку примусової евакуації.

Що відбувається на Донбасі

Росія закликала жителів ОРДЛО евакуювати до Ростовської області Росії через загострення ситуації на Донбасі. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова переконана, що РФ хоче дестабілізувати ситуацію на сході України, тому вивозить місцевих жителів під приводом евакуації.

Від партнерських правозахисних організацій в ОРДЛО стало відомо, що населення Донбасу перебуває у паніці через примусову евакуацію з їхніх домівок.

Жителі ОРДЛО стверджують, що зараз немає передумов для евакуації – ситуація на Донбасі більш-менш спокійна. Крім того, мешканці не хочуть залишати свою оселю.