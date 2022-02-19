Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що у Євросоюзі хочуть зробити усе можливе, щоб позбутися залежності від російського газу.

Про це вона сказала на Мюнхенський безпековій конференції.

За її словами, приблизно 24% всієї енергії в Євросоюзі – це газ. Європейський Союз імпортує 90% цього газу, 40% з якого це саме російський газ.

– Ми вирішили зробити все можливе, щоб позбутися цієї залежності. Ми звернулися до наших друзів, які поставляють скраплений газ, зокрема і до США. А ще у нас є розгалужена система газопроводів та інтерконекторів, завдяки яким газ можна отримати в будь-якій точці Євросоюзу, а також запустити реверс, в тому числі для України, – сказала фон дер Ляєн.

За словами президентки Єврокомісії, у середньостроковій та довгостроковій перспективі Євросоюз планує подвоїти обсяги використання енергії з відновлюваних джерел, зокрема: сонячної енергії, вітрової, гідроенергетики і “зеленого” водню.