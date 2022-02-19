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Викривати плани Кремля: генсек НАТО розповів, як боротися зі спланованими операціями РФ

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг говорить про необхідність розкривати плани Кремля, щоб нівелювати привід для вторгнення Росії в Україну через сфабриковані спецоперації.

Про це Столтенберг сказав під час свого виступу на безпековій конференції у Мюнхені.

За його словами, на жаль, не можливо передбачити, що станеться у майбутньому, але ризик вторгнення є доволі високий. І наразі жодних ознак деескалації світ не бачить – навпаки, накопичення сил Російської Федерації продовжується.

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Генсек наголосив, що Росії ще не пізно змінити курс – не пізно зупинити підготовку до війни, не пізно напрацьовувати мирні рішення. Проте варто працювати над тим, щоб викривати плани Кремля.

– Викривати те, що вони роблять. І це ми робимо. Ми прямо говоримо про інформацію, яку отримуємо від розвідувальних служб вже кілька місяців. Ми одразу почали попереджати про нарощування вздовж кордонів. А також говорили про подальші плани Росії. І те, що ми передбачали тоді, зараз і сталося, – сказав Столтенберг.

Генеральний секретар нагадав і про попередження про наміри Росії створити привід для атаки України

– І ми бачимо спроби, ми бачимо дуже небезпечні ситуації, які вони намагаються створити, – додав генсек НАТО.

Єнс Столтенберг наголошує, що Росія усіляко намагається завадити колективній безпеці НАТО, і запевняє, що Альянс не збирається нікого атакувати, ні РФ, ні будь-кого іншого.

– Москва намагається заборонити деяким країнам стати членами НАТО. Це стосується України, це стосується Фінляндії, Швеції…Москва намагається контролювати вільні народи, – зазначив Столтенберг.

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Фото: Depositphotos

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