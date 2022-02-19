Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг говорить про необхідність розкривати плани Кремля, щоб нівелювати привід для вторгнення Росії в Україну через сфабриковані спецоперації.

Про це Столтенберг сказав під час свого виступу на безпековій конференції у Мюнхені.

За його словами, на жаль, не можливо передбачити, що станеться у майбутньому, але ризик вторгнення є доволі високий. І наразі жодних ознак деескалації світ не бачить – навпаки, накопичення сил Російської Федерації продовжується.

Генсек наголосив, що Росії ще не пізно змінити курс – не пізно зупинити підготовку до війни, не пізно напрацьовувати мирні рішення. Проте варто працювати над тим, щоб викривати плани Кремля.

– Викривати те, що вони роблять. І це ми робимо. Ми прямо говоримо про інформацію, яку отримуємо від розвідувальних служб вже кілька місяців. Ми одразу почали попереджати про нарощування вздовж кордонів. А також говорили про подальші плани Росії. І те, що ми передбачали тоді, зараз і сталося, – сказав Столтенберг.

Генеральний секретар нагадав і про попередження про наміри Росії створити привід для атаки України

– І ми бачимо спроби, ми бачимо дуже небезпечні ситуації, які вони намагаються створити, – додав генсек НАТО.

Єнс Столтенберг наголошує, що Росія усіляко намагається завадити колективній безпеці НАТО, і запевняє, що Альянс не збирається нікого атакувати, ні РФ, ні будь-кого іншого.