Позиція Росії щодо так званий гарантій безпеки докорінно суперечить базовим принципам, яких дотримуються Сполучені Штати Америки. І якщо Москва не змінить вимог, домовлятися не буде про що.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю німецькій газеті Süddeutsche Zeitung. Очільник Держдепартаменту США поспілкувався з журналістами на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки.

– У нас є тексти, якими ми обмінялися. Я думаю, це певні дуже конкретні ідеї для обговорення, які ми висунули і які на основі взаємності могли б зміцнити безпеку для Росії, Сполучених Штатів, Європи. Ми продовжимо спостерігати, чи готова Росія брати участь у цьому. Водночас РФ у своїй відповіді продовжує дотримуватися позицій, які докорінно розходяться з нашими базовими принципами, – наголосив Блінкен.

Держсекретар США пояснив, що заради зміцнення колективної безпеки Вашингтон готовий обговорювати способи посилення довіри, зниження ризиків, забезпечення контролю за озброєннями, перевірку розгортання систем озброєнь, військових сил або навчань на взаємній основі.

– Коли ж ідеться про такі речі, як закриття дверей НАТО або повернення НАТО на позиції, які існували до 1997 року, відповідь – ні… Питання в тому, до чого насправді прагне Росія. Чи до практичного подолання занепокоєнь із питань безпеки, які є у всіх нас, чи ж до відтворення радянської імперії, відновлення сфер впливу, або ж до фінляндизації країн навколо неї? Якщо це те, про що ми зараз говоримо, то тут особливо нема з чим працювати, – зазначив Блінкен.

Як відомо, в грудні минулого року Росія спрямували ультиматуми щодо “гарантій безпеки” до США та НАТО. Одна із вимог стосується нерозширення Альянсу в східному напрямку (тобто щоб до НАТО не приймали Україну).

26 січня США та Альянс передали Москві письмові відповіді на пропозиції щодо “гарантій безпеки”. Згодом вони були оприлюднені в ЗМІ. Вашингтон та НАТО відкинули ультиматуми Кремля щодо нерозширення Альянсу на схід та закликали припинити ескалацію ситуації довкола України.

Нещодавно МЗС Росії направило публічний коментар щодо відповіді США, пов’язаної із російськими пропозиціями на тему безпеки в Європі. У ньому Москва повторила свої пропагандистські наративи щодо України.

Джерело: Держдепартамент США