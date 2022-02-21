Путін та Макрон домовилися про зустріч контактної групи з Донбасу

Президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові обговорив зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном майбутню зустріч очільників міністерств закордонних справ обох країн з метою запровадження саміту щодо безпеки Європи.

У телефонній розмові, яка тривала майже дві години, президенти порушили питання дипломатичного розв’язання ситуації, що склалась на території України.

Володимир Путін та Еммануель Макрон домовились про зустріч глав МЗС своїх країн найближчими днями. Міністрам буде доручено обговорити організацію саміту, участь в якому братимуть Україна, Росія та країни-союзники, що зацікавлені у встановленні порядку безпеки в Європі.

Сторони також домовились організувати зустріч тристоронньої контактної групи по Україні у найближчі години.

Зустріч необхідна для того, щоб усі зацікавлені сторони підтвердили свою прихильність до припинення вогню на лінії зіткнення. За непідтвердженою інформацією, зустріч групи запланована на понеділок.