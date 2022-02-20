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Росія знаходиться на межі нового вторгнення в Україну – Блінкен

Ілля Нежигай редактор стрічки
Ентоні Блінкен

План Росії щодо нового вторгнення в Україну просувається вперед, проте дипломатія все ще має шанс запобігти війні.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен у розмові з журналістами.

За його словами, наразі Росія робить все, щоб наблизити фактичне вторгнення в Україну.

– Тепер вони виправдовують продовження “навчань”, які, за їхніми словами, мали закінчитися. Продовження цих навчань на невизначений термін з урахуванням ситуації на сході України – ситуації, яку вони (росіяни, – Ред.) створили, і продовжують нагнітати напруженість, – сказав Ентоні Блінкен.

Держсекретар США додав, що американський президент Джо Байден готовий говорити з президентом Росії Володимиром Путіним у будь-який час та у будь-якому форматі.

– Ми вважаємо, що президент Путін прийняв рішення, але доки танки не почнуть рухатися, а літаки не почнуть летіти, ми використовуватимемо кожну можливість і кожну хвилину, які у нас є, щоб подивитися, чи зможе дипломатія відмовити президента Путіна від подальшого просування вперед, – сказав Ентоні Блінкен.

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Його запитали, чи Володимир Путін може блефувати. Держсекретар США відповів на це, що така ймовірність завжди є, проте зараз Росія показує всі ознаки того, що вони прагнуть нового вторгнення в Україну.

– Все, що ми бачимо, говорить про те, що це серйозно, що ми стоїмо на межі вторгнення, – додав глава Держдепу США.

Ентоні Блінкен планує зустрітися наприкінці цього тижня з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Європі, що стане черговим раундом дипломатичних переговорів, які продовжуються вже кілька тижнів, оскільки російські війська продовжують стягувати свої сили на кордоні України. Проте зустріч буде скасовано, якщо РФ вирішать піти в атаку на Україну.

Раніше головний дипломат США заявляв, що загострення з обстрілами на Донбасі, які фіксуються в останні дні, є частиною російського сценарію.

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Джерело: CNN

Фото: Getty Images

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