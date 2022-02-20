План Росії щодо нового вторгнення в Україну просувається вперед, проте дипломатія все ще має шанс запобігти війні.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен у розмові з журналістами.

За його словами, наразі Росія робить все, щоб наблизити фактичне вторгнення в Україну.

– Тепер вони виправдовують продовження “навчань”, які, за їхніми словами, мали закінчитися. Продовження цих навчань на невизначений термін з урахуванням ситуації на сході України – ситуації, яку вони (росіяни, – Ред.) створили, і продовжують нагнітати напруженість, – сказав Ентоні Блінкен.

Держсекретар США додав, що американський президент Джо Байден готовий говорити з президентом Росії Володимиром Путіним у будь-який час та у будь-якому форматі.

– Ми вважаємо, що президент Путін прийняв рішення, але доки танки не почнуть рухатися, а літаки не почнуть летіти, ми використовуватимемо кожну можливість і кожну хвилину, які у нас є, щоб подивитися, чи зможе дипломатія відмовити президента Путіна від подальшого просування вперед, – сказав Ентоні Блінкен.

Його запитали, чи Володимир Путін може блефувати. Держсекретар США відповів на це, що така ймовірність завжди є, проте зараз Росія показує всі ознаки того, що вони прагнуть нового вторгнення в Україну.

– Все, що ми бачимо, говорить про те, що це серйозно, що ми стоїмо на межі вторгнення, – додав глава Держдепу США.

Ентоні Блінкен планує зустрітися наприкінці цього тижня з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Європі, що стане черговим раундом дипломатичних переговорів, які продовжуються вже кілька тижнів, оскільки російські війська продовжують стягувати свої сили на кордоні України. Проте зустріч буде скасовано, якщо РФ вирішать піти в атаку на Україну.

Раніше головний дипломат США заявляв, що загострення з обстрілами на Донбасі, які фіксуються в останні дні, є частиною російського сценарію.