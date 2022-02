Один із найбільших швейцарських банків Credit Suisse міг протягом кількох десятиліть обслуговувати клієнтів, причетних до порушення прав людини, корупції та наркоторгівлі.

Про це свідчать матеріали ЗМІ, які ґрунтуються на витоку даних про 18 тис. рахунків на загальну суму понад $100 млрд.

Німецька газета Sueddeutsche Zeitung отримала дані від анонімного джерела та поділилася ними із Центром з дослідження корупції та організованої злочинності (Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP), а також із десятками інших ЗМІ по всьому світу, серед яких The New York Times та The Guardian.

Йдеться про рахунки, відкриті в Credit Suisse з 1940-х по 2010-ті роки. Отримані дані свідчать про те, що клієнтами банку були корумповані диктатори, підозрювані у військових злочинах та торгівлі людьми, а також наркоторговці та інші злочинці.

Так, за інформацією ЗМІ, у Credit Suisse було відкрито 25 рахунків на загальну суму $270 млн. Вони належали людям, яких звинувачують у крадіжці коштів венесуельської державної нафтокомпанії Petroleos de Venezuela SA.

Крім того, рахунки в банку були у зімбабвійського бізнесмена, який перебуває під американськими та європейськими санкціями за зв’язки з урядом експрезидента Зімбабве Роберта Мугабе, філіппінських торговців людьми, топ-менеджера гонконзької біржі, який отримав тюремний термін за хабарництво, а також корупційних політиків у Єгипті та Україні.

Також ЗМІ з’ясували, що один рахунок, що належить Ватикану, в даних використовувався для того, щоб витратити €350 млн на імовірні шахрайські інвестиції в лондонську нерухомість.

Як повідомляє The Guardian, Credit Suisse відкривав рахунки причетним до корупції політикам, шахраям та злочинцям, хоча стверджував, що суворо перевіряє своїх клієнтів.

Зокрема, рахунки в банку мали сербський бізнесмен Родолюб Радулович, якого США звинувачували в шахрайстві з цінними паперами, колишній співробітник Siemens Едуард Зайдель, якого звинувачували у причетності до корупційного скандалу в Нігерії, та швед Стефан Седерхольм, засуджений у справі про торгівлю людьми на Філіппінах.

Зі свого боку Credit Suisse після появи публікацій у ЗМІ повідомив, що “відкидає всі голослівні твердження та інсинуації щодо умисних ділових практик банку” і вважає, що опубліковані статті ґрунтуються на неповній або вибірковій інформації, вирваній із контексту.

У Credit Suisse також запевнили, що перевірили рахунки, про які йдеться у матеріалах, після відповідних запитів від ЗМІ. Близько 90% цих рахунків на момент перевірки були закриті або перебували в процесі закриття. Зокрема, 60% рахунків начебто закрили ще до 2015 року.

Крім того, публікації ЗМІ у банку назвали узгодженою спробою дискредитувати не тільки Credit Suisse, а й швейцарський фінансовий ринок загалом.