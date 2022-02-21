У Міністерстві закордонних справ Франції заявили, що можливий саміт президента США Джо Байдена з російським лідером Володимиром Путіним точно не відбудеться “раніше четверга”.

Таку заяву в коментарі французьким ЗМІ зробив держсекретар при МЗС Франції Клеман Бон.

За його словами, наразі немає ні дати, ні місця проведення такого саміту.

Водночас Клеман Бон нагадав, що на четвер, 24 лютого, запланована зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави МЗС Росії Сергія Лаврова.

Бон назвав цю зустріч “підготовчою” до саміту двох президентів. А тому раніше 24 лютого нова зустріч Байдена з Путіним точно не відбудеться.

– Ми подивимося на ситуацію після цих обговорень, – заявив він.

Клеман Бон додав, що темою можливого саміту Байдена та Путіна стала б напружена ситуація довкола України.

– Якщо ще є шанс уникнути війни, досягнути політичного, дипломатичного рішення, його потрібно використати, – додав Бон.

Що відомо про нову можливу зустріч Байдена з Путіним

З ініціативою організувати зустріч президентів США та РФ через ескалацію довкола України виступив французький лідер Еммануель Макрон.

Як поінформували в Єлисейському палаці, президент Франції провів телефонні переговори як з Байденом, так і з Путіним. Під час цього спілкування Макрон і запропонував провести саміт за участю президентів США та Росії, а згодом “із усіма зацікавленими сторонами”.

Темою такої зустрічі могли б стати питання безпеки та стратегічної стабільності в Європі.

– Президенти Байден та Путін обидва прийняли принцип такого саміту, – йдеться в повідомленні Єлисейського палацу.

Зазначається, що зміст такої зустрічі могли б підготувати 24 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Водночас наголошується, що саміт буде можливим лише якщо війська РФ не вторгнуться в Україну.

У Білому домі підтвердили, що Джо Байден “загалом погодився на зустріч із Путіним”. При цьому у Вашингтоні також наголосили, що саміт буде можливим, якщо не станеться подальшого вторгнення російських військ в Україну.

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Позиція України

Можливість саміту прокоментував глава МЗС України Дмитро Кулеба. Він зазначив, що Київ підтримує таку ініціативу, оскільки будь-які дипломатичні зусилля варті того, щоб спробувати. За словами міністра Київ та Вашингтон будуть узгоджувати позиції в процесі підготовки вказаного саміту, й інтереси України будуть враховані.

– Сподіваємося, що двоє президентів вийдуть з кімнати з домовленістю щодо відведення російських військ від України. Це буде чітким індикатором готовності Росії до деескалації. Якщо цього не станеться, це означатиме, що Росія зберігатиме логіку ескалації, – наголосив Кулеба.

Днями президент США Джо Байден висловив думку, що Володимир Путін ухвалив рішення про повторне вторгнення в Україну. Очільник Білого дому наголосив, що в нього є причини, через які він дійшов такого висновку.

12 лютого Байден провів переговори з Путіним і застеріг його від нового нападу на Україну.

Джерело: Єлисейський палац, CNN, Le Figaro