Очільники Міністерств закордонних справ Литви, Латвії та Естонії мають намір приїхати до України на тлі загрози масштабного вторгнення Російської Федерації та загострення на Донбасі.

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс розповів, що очільники МЗС хочуть висловити солідарність українцям, які потерпають від агресивних дій Росії.

– З метою висловлення солідарності та підтримки у боротьбі за незалежність і територіальну цілісність міністри закордонних справ країн Балтії 23-25 ​​лютого разом відвідають Україну, – зазначив він.

Візит Ґабріелюса Ландсберґіса, Едгара Ринкевичса та Єви-Марії Лійметс до України запланований на 23-25 лютого 2022 року.

Російська агресія

Російські найманці здійснюють збройні провокації на тимчасово окупованій території України, намагаючись перекласти відповідальність за ймовірну ескалацію конфлікту на нашу державу.

У Збройних силах України запевнили, що не здійснюють збройні наступи та можуть реагувати на обстріли бойовиків на Донбасі лише у разі загрози життю українських військових та громадян.