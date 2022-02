Першими на звернення президента РФ Володимира Путіна у зв’язку з визнанням так званих ЛНР та ДНР, яке транслювалося на російських каналах майже годину, відреагували європейські лідери – вони обіцяють санкції ЄС проти тих, хто причетний до цього незаконного акта.

Зокрема, президенти Євроради Шарль Мішель заявив, що визнання двох сепаратистських територій є грубим порушенням міжнародного права, а також територіальної цілісності України та Мінських угод.

The recognition of the two separatist territories in #Ukraine is a blatant violation of international law, the territorial integrity of Ukraine and the #Minsk agreements

EU and its partners will react with unity, firmness and determination in solidarity @ZelenskyyUa @POTUS

— Charles Michel (@eucopresident) February 21, 2022