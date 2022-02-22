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РФ не уникнути санкцій: реакція світу на визнання Кремлем так званих ЛДНР

Валентина Летяк редакторка стрічки
санкції

Першими на звернення президента РФ Володимира Путіна у зв’язку з визнанням так званих ЛНР та ДНР, яке транслювалося на російських каналах майже годину, відреагували європейські лідери – вони обіцяють санкції ЄС проти тих, хто причетний до цього незаконного акта.

Зокрема, президенти Євроради Шарль Мішель заявив, що визнання двох сепаратистських територій є грубим порушенням міжнародного права, а також територіальної цілісності України та Мінських угод.

– ЄС та його партнери відреагують єдністю, твердістю та рішучістю в знак солідарності з президентом України Зеленським, – написав він у Twitter.

 

А президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн продублювала заяву Мішеля.

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький закликав терміново зібрати саміт ЄС, а також запровадити санкції проти РФ.

 

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон рішуче засудив рішення російської влади, наголосивши, що це “кричуще порушення суверенітету та територіальної цілісності України. Вже завтра Британія має намір оголосити санкції проти Росії.

Не забарилася і реакція з боку НАТО. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг сказав, що Донецьк і Луганськ – це Україна, тобто Росія своїми діями підриває територіальну цілісність країни та створює привід для вторгнення.

– Я засуджую рішення Росії про визнання самопроголошених “Донецької Народної Республіки” та “Луганської Народної Республіки”. Це ще більше підриває суверенітет та територіальну цілісність України, підриває зусилля щодо врегулювання конфлікту та порушує Мінські домовленості, стороною яких є Росія, – сказав Столтенберг.

21 лютого Росія визнала “ДНР” та “ЛНР“. Після майже годинного відеозвернення президент РФ Володимир Путін підписав відповідний указ.

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Фото: Depositphotos

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