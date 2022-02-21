Світу потрібна співпраця і тривалий мир – очільник МЗС Китаю

Світовому порядку потрібна конструктивна співпраця держав, а не нарощування військових альянсів. Таку думку висловив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї.
– Безпека однієї країни не повинна досягатися за рахунок іншої країни і неправильно формувати воєнні блоки. Ексклюзивної безпеки не існує, всі повинні разом чинити опір нападам – проти нової холодної війни і за тривалий мир, – сказав він під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.
За словами Ван Ї, особливо мають співпрацювати Китай та ЄС. Він переконаний, що обидві сторони повинні і далі розвивати стратегічне партнерство.
Тому очільник китайського МЗС запевнив, що Китай зміцнюватиме і підтримуватиме європейську інтеграцію, а також стратегічну автономію ЄС.
На початку лютого Китай підтримав вимоги Росії про так звані гарантії безпеки, які передбачають нерозширення НАТО на схід.
Водночас на Мюнхенській конференції з безпеки-2022 міністр закордонних справ Китаю Ван Ї виступив на підтримку української територіальної цілісності. Він заявив, що суверенітет і незалежність кожної країни мають бути захищені.