Світу потрібна співпраця і тривалий мир – очільник МЗС Китаю

Світовому порядку потрібна конструктивна співпраця держав, а не нарощування військових альянсів. Таку думку висловив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї.

– Безпека однієї країни не повинна досягатися за рахунок іншої країни і неправильно формувати воєнні блоки. Ексклюзивної безпеки не існує, всі повинні разом чинити опір нападам – ​​проти нової холодної війни і за тривалий мир, – сказав він під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

За словами Ван Ї, особливо мають співпрацювати Китай та ЄС. Він переконаний, що обидві сторони повинні і далі розвивати стратегічне партнерство.

Тому очільник китайського МЗС запевнив, що Китай зміцнюватиме і підтримуватиме європейську інтеграцію, а також стратегічну автономію ЄС.

На початку лютого Китай підтримав вимоги Росії про так звані гарантії безпеки, які передбачають нерозширення НАТО на схід.

Водночас на Мюнхенській конференції з безпеки-2022 міністр закордонних справ Китаю Ван Ї виступив на підтримку української територіальної цілісності. Він заявив, що суверенітет і незалежність кожної країни мають бути захищені.