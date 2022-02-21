У нас є спільний ворог: ведуча грузинського телеканалу заговорила українською

Телеведуча грузинського телеканалу Mtavari Arkhi під час ефіру звернулася зі словами підтримки українцям у протистоянні російській агресії. Вона перейшла на українську мову та висловила підтримку українському народові.

— У цей тривожний час хочу висловити свою підтримку українському народові. Пам’ятаємо, що у нас є спільний ворог, і це – Росія. Тому ми як ніколи разом, і тільки разом обов’язково переможемо,- заявила вона українською мовою.

Телеведуча грузинського телеканалу у прямому ефірі заговорила українською. У цей тривожний час хочу висловити свою підтримку українському народові. Пам’ятаємо, що у нас є спільний ворог, і це – Росія. Тому ми як ніколи разом, і тільки разом обов’язково переможемо. pic.twitter.com/zk05GiuQUg — Факти ICTV (@ICTV_Fakty) February 21, 2022

19 лютого очільник МВС України Денис Монастирський, депутати Верховної Ради та представники іноземних ЗМІ потрапили під обстріл у районі селища Новолуганське Донецької області. Міністра, депутатів та журналістів оперативно відвели в укриття.

У Центрі оборонних стратегій зазначили, що нині зріс ризик гібридних сценаріїв, диверсій та кібератак. Там фіксують переміщення російських військ уздовж кордонів України та кораблів Військово-морського флоту РФ у Чорному та Азовському морях.

Водночас у Центрі наголошують, що 150 тис. російського війська на кордонах України не достатньо для успішної повномасштабної стратегічної операції та захоплення й утримання Києва. Але відзначають, що залишаються ймовірними відразу кілька сценаріїв подальшого ведення війни РФ проти України.